Οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) στις 20 Μαρτίου ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν αθλήτριες με διαφορές στη σεξουαλική ανάπτυξη (DSD) και τρανς αθλήτριες. Φαβορί για τη διαδοχή του Τόμας Μπαχ είναι ο Σεμπάστιαν Κόου, πρόεδρος της World Athletics και γνωστός για τις ρυθμίσεις του σχετικά με τα επίπεδα τεστοστερόνης στις πρωταθλήτριες του στίβου και τον αποκλεισμό αυτών από τις διοργανώσεις. Το 2023, η ομοσπονδία επέβαλε όριο 2,5 nmol/L για 12 έως 24 μήνες σε γυναίκες αθλήτριες, θέτοντας σε ισχύ αυτόν τον κανονισμό σε όλα τα αγωνίσματα.

Ο Κόου επικαλείται την προστασία της ακεραιότητας του γυναικείου αθλητισμού, τονίζοντας πως «το φύλο δεν μπορεί να υπερισχύσει της βιολογίας» και ότι μόνο βιολογικές γυναίκες μπορούν να αγωνίζονται στη γυναικεία κατηγορία. Στο μανιφέστο του, υπογραμμίζει τη συνεργασία με ιατρικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα για την περαιτέρω έρευνα γύρω από την υγεία των γυναικών και την απόδοση στον αθλητισμό. Παράλληλα, τονίζει πως οι τρανς γυναίκες είναι απειλή για την ελίτ κατηγορία των γυναικών και τονίζει πως αν θα γίνει εκείνος ο νέος Πρόεδρος της ΔΟΕ θα προτείνει πλήρη αποκλεισμό.

I asked Sebastian Coe whether he thought transgender athletes were a threat to women's sport.



His response: "At the elite level, yes, they are."



An exclusive interview with the IOC presidential candidate for @dw_sports https://t.co/SZvYfAGuUf