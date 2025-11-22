Συνέχεια στο αρνητικό σερί του Παναθηναϊκού έδωσε η ΡΕΑ, που απέδρασε με το τρίποντο από την έδρα των «πρασίνων» και επέστρεψε στις νίκες μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Το σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενες από τα 11 βήματα, μετά από μία αμφιλεγόμενη απόφαση του ρέφερι. Η Νιγκίτο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έκανε το 0-1. Στο 51’, η Ρουζάφα έβγαλε σέντρα από τα αριστερά, με τη Σιτούμα να διπλασιάζει τα τέρματα. Λίγο πριν το φινάλε, στο 82’, η Νιγκίτο με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή σφράγισε το 3-0.