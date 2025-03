Ημέρα της Γυναίκας: Οκτώ κορυφαίες αθλήτριες που απέδειξαν ότι η επιτυχία είναι γένους θηλυκού

Η Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι απλώς μια γιορτή, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε τη δύναμη και την επιρροή των γυναικών στον αθλητισμό. Οι αθλήτριες σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να «σπάνε» τα όρια, να σπάζουν στερεότυπα και να γράφουν ιστορία με τις εκπληκτικές τους επιδόσεις.

Οι γυναίκες στον αθλητισμό αποδεικνύουν καθημερινά ότι η αποφασιστικότητα και το πάθος δεν έχουν φύλο. Ενώνουμε λοιπόν τις φωνές μας στο GWomen και παραθέτουμε επιτεύγματα που ξεχώρισαν τον τελευταίο χρόνο, επιβεβαιώνοντας για... ακόμα μία φορά ότι το μέλλον ανήκει στις γυναίκες.

Μάρθα Χωριανοπούλου και Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Αϊτάνα Μπονματί κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, λαμβάνοντας δικαιωματικά τον τίτλο της καλύτερης ποδοσφαιρίστριας του κόσμου. Με μια εξαιρετική χρονιά τόσο με την Μπαρτσελόνα όσο και με την εθνική Ισπανίας, η Μπονματί έδειξε γιατί είναι μία από τις κορυφαίες στον κόσμο τα τελευταία έτη. Στη Φούρια Ρόχα, ήταν το βαρόμετρο στη μεσαία γραμμή, οδηγώντας την Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Το ταλέντο της, η ικανότητά της να ηγείται μέσα στο γήπεδο και η αστείρευτη επιθυμία της για τη νίκη, την ανέδειξαν ως την κορυφαία αθλήτρια στον κόσμο για το 2023, «κλείνοντας» με τον καλύτερο τρόπο μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και αναγνωρίσεις στο παγκόσμιο στερέωμα.

Η Σιμόν Μπάιλς έκανε μια συγκλονιστική επιστροφή στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια κι ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, αφήνοντας πίσω της μια δύσκολη περίοδο ψυχικών προβλημάτων. Η Αμερικανίδα γυμνάστρια απέδειξε με την επιστροφή της ότι οι αθλητές δεν είναι «ατσαλένιοι», αλλά «λυγίζουν» κι έχουν τη δύναμη να επανέλθουν πιο δυνατοί από ποτέ. Η δύναμη της θέλησης και η ψυχική ανθεκτικότητα της Μπάιλς τής έδωσαν την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή και να αποδείξει ότι κάθε εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί.

We could watch Simone all day long.🤩



Simone Biles soared to her seventh Olympic gold at #Paris2024, taking first place in women's vault!🥇🇺🇸 pic.twitter.com/C3qGkwddFP