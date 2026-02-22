Τζώρτζια, πώς είναι να είσαι 16 ετών, να φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη για την ΑΕΚ και να ζεις χωρίς τους γονείς σου;

Το κεφάλαιο ΑΕΚ και η αλλαγή στη ζωή της

Έχοντας αποκομίσει αρκετές εμπειρίες από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από τον Πανσερραϊκό, στο τέλος της περασμένης σεζόν, αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στη καριέρα της και να κάνει το μεγάλο βήμα. Καθώς είχε μείνει ελεύθερη από το ΠΑΟΚ, μια μέρα χτύπησε το κινητό της και ήταν ο μάνατζέρ της για να της κάνει μια πρόταση όπου εν τέλει θα της άλλαζε ολόκληρη τη ζωή.

«Στο τέλος της περασμένη σεζόν με πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ μου ο κ.Ταουσάνης λέγοντας μου ότι είχα πρόταση από τη Γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ να συμμετέχω στις προπονήσεις της με σκοπό να με εντάξουν στο ρόστερ της. Όταν δέχεσαι μια τόσο τιμητική πρόταση από μια τόσο μεγάλη ομάδα με τεράστια ιστορία όπως η ΑΕΚ, ήταν αδύνατο να την αρνηθώ. Ένας λόγος ήταν επίσης ότι θα ήμουν συμπαίκτρια με τις καλύτερες παίκτριες της Ελλάδας, καθώς είχαν κατακτήσει το νταμπλ της περσινής σεζόν».

Ένα τηλέφωνο και μια απόφαση που θα έκρινε το ποδοσφαιρικό μέλλον μιας 16χρονης. Πόσο δύσκολο θα ήταν για μια κοπέλα να πάρει μια τέτοια απόφαση και να μετακομίσει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Κι όμως η Τζώρτζια δεν φοβήθηκε. Είδε σαν πρόκληση αυτή την πρόταση και άρπαξε την ευκαιρία στα χέρια της για να κυνηγήσει το όνειρό της. Να παίξει ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο στην Ελλάδα.

Όταν υπέγραψε το συμβόλαιό της με την ΑΕΚ, στη συνέχεια θα έπρεπε να έρθει η ώρα του αποχαιρετισμού από το σπίτι της, την οικογένειά της, τους φίλους της και την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Ήταν πολύ δύσκολο να φύγω από τη Θεσσαλονίκη που είχα τους φίλους μου, την οικογένειά μου και ότι υπάρχει από πίσω για να μετακομίσω στην Αθήνα. Αλλά η διοίκηση της ΑΕΚ, δείχνοντας μου πόσο πολύ ήθελε να με εντάξει στο δυναμικό της, έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη, διότι θέλω και πιστεύω ότι μπορώ να παίζω ποδόσφαιρο στο πιο ψηλό επίπεδο μαζί με τις καλύτερες. Θέλω να ευχαριστήσω το Πρόεδρο κ.Αλεξίου,το μέλος της διοίκησης το κ. Λεωνίδα Αρχοντή,τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας κ. Χριστόπουλο και το προπονητικό τίμ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν από την πρώτη ημέρα.

Επίσης συνειδητοποίησα πως σε τόσο μικρή ηλικία θα έφευγα από το σπίτι μου και τους γονείς μου, με τα αδέλφια μου, το σχολείο μου και ότι μπροστά μου είχα να αντιμετωπίσω δυσκολίες όπως τη μετακόμιση σε μια τόσο μεγάλη πόλη, την προσαρμογή σε αυτή, χάνοντας όλες τις ευκολίες που είχα στη Θεσσαλονίκη».

Η αλλαγή της πόλης στην ηλικία των 16, συνεπάγεται με ολόκληρη αλλαγή του περιβάλλον και των συνηθειών. Μία από αυτές είναι το σχολείο, το σπίτι και γενικά η καθημερινότητα.

«Στην Αθήνα ζω με τη γιαγιά μου, έχω και στην Αθήνα συγγενείς, αλλά οι γονείς μου με τα αδέλφια μου είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα αδέλφια μου παίζουν και αυτά ποδόσφαιρο ο μεγαλύτερος έπαιζε στον Άρη έως την Κ19 και ο άλλος παίζει σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι μόλις 10 χρονών.

Έχω έρθει στην Αθήνα αποκλειστικά για την ΑΕΚ. Δεν έχω ξαναζήσει τόσο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ενώ είναι πολύ διαφορετική έχω βρει τους ρυθμούς μου. Καινούργιο σχολείο, καινούργιο περιβάλλον, αλλά προσαρμόστηκα εύκολα έκανα γρήγορα καινούργιους φίλους. Δεν είχα και άλλη επιλογή. Ήταν όλα καινούργια για μένα».

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τζώρτζια είναι αυτό στο κομμάτι της μετακίνησης, όπως προαναφέρθηκε. Δίχως να έχει κάποιον να τη μετακινεί αναγκάζεται να παίρνει τα Μ.Μ.Μ της Αθήνας για να προπονηθεί.

«Κάνω μια ώρα να πάω προπόνηση και μια να γυρίσω, καθώς παίρνω ηλεκτρικό και προαστιακό που με αφήνει έξω από το γήπεδο. Υπάρχει μια ταλαιπωρία λόγω απόστασης, παρόλα αυτά ξεκουράζομαι το απόγευμα αν δεν πηγαίνω γυμναστήριο ή αν δεν κάνω κάτι άλλο, παράλληλα με το διάβασμα για το σχολείο».

Πόσο υποστηρικτικοί μπορεί να είναι οι γονείς ενός κοριτσιού που βλέπουν την κόρη τους να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν και με το παραπάνω, καθώς όταν υπάρχει η θέληση και ο στόχος από ένα παιδί, τότε δύσκολα δεν θα υπάρξει και η ανάλογη υποστήριξη από πίσω.

«Οι γονείς μου με στηρίζουν σε κάθε βήμα και απόφαση που κάνω, οπότε όταν είδαν πόσο πολύ ήθελα να έρθω στην Αθήνα, να παίξω στην ΑΕΚ και να κυνηγήσω το όνειρό μου με βοήθησαν ψυχολογικά και με στήριξαν όσο περισσότερο γίνεται. Προφανώς μου λείπουν, υπάρχουν στιγμές που είναι πιο έντονο και φορές που δεν το σκέφτομαι από το πιεσμένο πρόγραμμα που έχω αλλά πάντα θα μου λείπουν και θα ήθελα να τους έχω όλους δίπλα μου όπως παλιά. Όμως η ζωή μου άλλαξε, αλλά και εγώ πλέον μόνο μπροστά πρέπει να βλέπω».