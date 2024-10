Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, η Αϊτάνα Μπονμάτι, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το βραβείο της καλύτερης παίκτριας στον κόσμο, μετά από μία «γεμάτη» σεζόν με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπονμάτι πραγματοποίησε μία εξαιρετική χρονιά κατακτώντας με την Μπαρτσελόνα το Champions League (βγαίνοντας και MVP της αναμέτρησης) και το πέμπτο συνεχόμενο πρωτάθλημα της Liga F. Παράλληλα, σκόραρε στον τελικό του UEFA Nations League με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, απέναντι στη Γαλλία.

AITANA BONMATI IS THE 2024 WOMEN’S BALLON D’OR! Back-to-back winner, the Women's Ballon d'Or stays in Spain! Congrats @AitanaBonmati 👑🇪🇸 #ballondor @FCBfemeni @UWCL @weuro2025 pic.twitter.com/g4P1Lv5oIl

Η Ισπανίδα παρέλαβε το βραβείο από τη Νάταλι Πόρτμαν, η οποία ήταν αυτή που ανήγγειλε τη μεγάλη νικήτρια στη λαμπρή τελετή. Τη δεύτερη και την τρίτη θέση κατέλαβαν οι συμπαίκτριές της στην Μπαρτσελόνα Καρολάιν Γκράχαμ Χάνσεν και Σάλμα Παραγιουέλο, σε μία υπόθεση... Μπλαουγκράνα!

Παράλληλα, κορυφαία ομάδα αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα που, όπως είπαμε, κατέκτησε το Champions League νικώντας τη Λυών στον τελικό (2-0) που ήταν και το τρίτο στην ιστορία της.

They cannot be stopped, FC Barcelona Femeni is the 2024 Women Club of The Year! Congrats, @FCBfemeni 💙❤️ #clubdelannée #ballondor @UWCL pic.twitter.com/rYdAwx2ySu

Κορυφαία προπονήτρια αναδείχθηκε η τωρινή ομοσπονδιακός των ΗΠΑ και πρώην τεχνικός της Τσέλσι, Έμα Χέις.

Well-deserved honor for our head coach! 👑



Huge congrats to Emma Hayes on winning the Ballon d'Or as the 2024 Women's Coach of the Year after an incredible year of accomplishments! pic.twitter.com/7s7LkJLf5E