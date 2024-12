Η Κέιτλιν Κλαρκ, αμφισβήτησε τις νόρμες, κατέρριψε ρεκόρ και είναι η Αθλήτρια της Χρονιάς του «TIME»

Η Κέιτλιν Κλαρκ, μίλησε για το σουτ που την ανέδειξε ως την κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών στο NCAA, χρησιμοποιώντας τη φράση «αρκετά καλό», πριν περάσει άμεσα σε μια λεπτομερή ανάλυση για την απόδοση της ομάδας της στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Σαόυθ Καρολάινα.

Ο χαρακτηρισμός «αρκετά καλό» όμως, δεν αρκεί για να περιγράψει την ασύλληπτη χρονιά που είχε η Κλαρκ και ήταν το εφαλτήριο ώστε να εκτοξευθεί η καριέρα της. Μία χρονιά επαναστατική και καθοριστική για την ίδια και τις συμπαίκτριές της, αφού οδήγησε την ομάδα της Άιοβα στους τελικούς του NCAA γυναικών, «σπάζοντας» κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Με 18,7 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο τελικός έγινε ένας από τους πιο δημοφιλείς αγώνες στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ, ξεπερνώντας ακόμη και την ακροαματικότητα του ανδρικού τελικού. Αυτό το ματς ήταν η αφορμή για να γίνει η 22χρονη πρώτη επιλογή στο ντραφτ του WNBA για το 2024.

Σήμερα, είναι σύμφωνα με το «TIME» η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς.

Στην πρώτη της σεζόν στο WNBA, ήταν το πρόσωπο της διοργάνωσης συνεχίζοντας να καταρρίπτει τα ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους και τις περισσότερες ασίστ από πρωτοεμφανιζόμενη, ενώ κατέκτησε τον τίτλο της «Rookie of the Year». Μαζί με άλλες σταρ της ίδιας χρονιάς, όπως η Άντζελ Ρις και η Καμίλα Καρντόσο, κατάφεραν να προσελκύσουν περισσότερους από 54 εκατομμύρια θεατές, αυξάνοντας κατακόρυφα το ενδιαφέρον για την περασμένη σεζόν του WNBA.

Η τεράστια αυτή προβολή συνοδεύτηκε και από οικονομική άνθηση για το άθλημα. Το καλοκαίρι, το WNBA υπέγραψε μια συμφωνία-μαμούθ για τηλεοπτικά δικαιώματα, αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με συνεργάτες όπως η Disney, το Amazon Prime και το NBC!

Για πρώτη φορά, μια μπασκετμπολίστρια κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα του Forbes με τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες παγκοσμίως, ούσα μόλις 22 ετών. Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία. Ειδική έρευνα που έκανε το περιοδικό για να στηρίξει την επιλογή αυτή αναφέρει το εξής πρωτοφανές: Η επιδραστικότητα που είχε η Κέιτλιν Κλαρκ αυτή τη σεζόν στον κόσμο του αμερικανικού μπάσκετ γυναικών μπορεί να συγκριθεί μόνο με την αντίστοιχη είσοδο στο ΝΒΑ του Μάικλ Τζόρνταν, 1984!

Caitlin Clark’s dad said he couldn’t find a girls' league for her age growing up so she joined a boys' league



Clark ended up winning an AAU state championship, and parents complained she shouldn’t be allowed to play with boys 🐐



(h/t @FOS) pic.twitter.com/CGjLbZDW44