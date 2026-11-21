Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τις καλές του εμφανίσεις στη φετινή Volley League Γυναικών επικρατώντας με 3-1 του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη. Μετά το τέλος του αγώνα ο Φίλιπο Σκιάβο ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή νίκη. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο σετ, στο δεύτερο δεν ξεκινήσαμε καλά και ενώ επιστρέψαμε χάσαμε τη συγκέντρωση μας σε εύκολα σημεία του αγώνα. Στο τρίτο σετ δείξαμε πάλι τον καλό μας εαυτό, ενώ στο τέταρτο δεν «τελειώσαμε» το ματς όταν μπορούσαμε απέναντι σε μια ομάδα που είχε έξτρα κίνητρο, όπως συμβαίνει πάντα όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή. Δεν το κάναμε ρισκάροντας να πάμε στο τάι μπρέικ, αλλά στο τέλος πήραμε τη νίκη., Είμαστε μια νέα ομάδα, αλλά δουλεύουμε καλά, βελτιωνόμαστε από ματς σε ματς και είμαι χαρούμενος, αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα ματς αν και όπως έχω δει μέχρι τώρα σ’ αυτό το πρωτάθλημα δεν υπάρχουν εύκολα ματς».

Γκότσης: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που έδειξε σταθερότητα»

Ο νέος προπονητής του ΑΟ Θήρας, Σωτήρης Γκότσης ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, που με εξαίρεση το 2ο σετ έδειξε σταθερότητα στην επίθεση και μπορούσε να πάρει διαφορές. Στα σημεία που αντιδράσαμε και πλησιάσαμε στο σκορ δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την υποδοχή μας και έτσι βρισκόμασταν και πάλι πίσω στο σκορ. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας και ελάχιστο χρόνο για να δουλέψουμε. Αυτό που θέλουμε πρωτίστως είναι να έχουμε καλή ψυχολογία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τακτικά ανάλογα με τον αντίπαλο και να παλεύουμε το κάθε ματς. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μαχητικότητα σε κάθε ματς. Το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, με καλό επίπεδο αθλητριών, προπονητών και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί».