Ο ΖΑΟΝ με μια εμφατική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 της Θέτιδας, με τον τεχνικό της ομάδας, Γιάννη Καλμαζίδη να αναφέρει τα εξής: «Ήμασταν πολύ σοβαροί, πολύ σωστοί στα περισσότερα στοιχεία, μπλοκ – άμυνα. Ξέρουμε ότι η Θέτιδα είναι μία ομάδα με ενέργεια, παίζουν γρήγορα, βρίσκουν τρόπους στην επίθεση και καταφέραμε να κλείσουμε αυτά τα ατού τους. Ένας από τους στόχους μας ήταν να μαζέψουμε όλες τις μπάλες που δεν είναι 100% χτυπήματα και το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και ήμασταν αρκετά δυνατοί στην επίθεση. Δείχνουμε επιθετικότητα. Αυτό χρειάζεται, όταν ξέρουμε τα καλά μας στοιχεία πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς. Φυσικά τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν θα είναι πολύ διαφορετικά και σκληρά αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα ίδια».

Νικολάκης: «Πολύ κακή εμφάνιση»

Από την πλευρά του ο προπονητής της Θέτιδας, Γιάννης Νικολάκης επισήμανε: «Κάναμε πολύ κακή εμφάνιση. Δεν μπήκαμε στον αγώνα όπως έπρεπε. Δεν μας άφησε και ο ΖΑΟΝ ο οποίος έπαιξε παρά πολύ καλά ειδικά στην επίθεση και στο μπλοκ του. Παλέψαμε το πρώτο σετ, αλλά δυστυχώς κάναμε μία πάρα πολύ κακή εμφάνιση. Νομίζω η χειρότερη μέχρι τώρα. Ευελπιστώ να ξυπνήσει η ομάδα, γιατί με αυτό τον τρόπο δεν μπορούμε να πάρουμε παιχνίδια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της επίθεσης μας. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που δεν έχουμε τελειώματα. Συνεχίζουμε, η προσπάθεια μας είναι να κερδίζουμε αντιπάλους που είναι στα μέτρα μας και προσπαθούμε με τους μεγάλους αντίπαλους – γιατί κακά τα ψέματα ο ΖΑΟΝ είναι μία πλήρες ομάδα – να είμαστε ανταγωνιστικοί. Παρότι με την ΑΕΚ, τον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό ήμασταν ανταγωνιστικοί, σήμερα δεν ήμασταν. Το βασικό κομμάτι είναι να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία μας πάνω. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα δούμε από την θετική τους πλευρά, θα μας κάνει καλό».