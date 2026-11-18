Ακόμα μία νίκη για τον Παναθηναϊκό με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-1 του ΑΟ Θήρας και να κάνουν το έξι στα έξι. Μετά το τέλος του αγώνα ο Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε τα εξής: «Είμαι χαρούμενος που πήραμε τη νίκη. Ξέρουμε ότι ο ΑΟ Θήρας είναι μία καλή ομάδα και τους σεβόμαστε. Ξεκινήσαμε δυνατά και με πίεση. Μετά κάναμε κάποια λάθη, η Σαντορίνη άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή της αλλά αυτό δεν μου έκανε εντύπωση. Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα αλλά οι αθλήτριες αντέδρασαν μετά το τρίτο χαμένο σετ και χαίρομαι πολύ γι’αυτό».

Σκουλικάρης: «Περαστικά στην Ρόγκα, θεωρώ πως τα πήγαμε καλά»

Από την πλευρά του ο προπονητής του ΑΟ Θήρας, Μανώλης Σκουλικάρης τόνισε: «Αρχικά να ευχηθώ περαστικά στην Πέννυ Ρόγκα και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Θεωρώ ότι σήμερα πήγαμε καλά. Βγάλαμε αντίδραση μετά το πρώτο κακό σετ. Θα μπορούσε να πήγαινε και 2-2 ο αγώνας. Δουλέψαμε μέσα στην εβδομάδα και μπράβο στα κορίτσια για σήμερα. Θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Σαντορίνη».