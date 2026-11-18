Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε σετ, ωστόσο έφυγε με τη νίκη από τη Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 3-1 της Ελπίδας Αμπελοκήπων και έκανε το 5/6 στην φετινή Volley League Γυναικών. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και την Ελπίδα που πάλεψε ειδικά μετά το δεύτερο σετ που κατακτήσαμε εύκολα. Παίξαμε καλά και στο πρώτο σετ, κάναμε μικρό αριθμό λαθών. Είναι μια καλή νίκη για εμάς και ένα καλό παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες στο υπόλοιπο της σεζόν».