Σαρωτικός ο ΖΑΟΝ με την ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη να επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση της Θέτιδας (3-0) και να πετυχαίνει την 4η νίκη της στις 6 πρώτες αγωνιστικές.

Την αγωνιστική του άνοδο επιβεβαίωσε και απέναντι στην Θέτιδα ο ΖΑΟΝ. Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη ήταν σαρωτική κόντρα στο συγκρότημα της Βούλας και επικρατώντας με 3-0 (25-19, 25-16, 25-11) πέτυχε την τέταρτη νίκη της στις έξι πρώτες αγωνιστικές, ανεβαίνοντας στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι ηττημένες παρέμειναν στις 2 νίκες και συνεχίζουν την μάχη για την οκτάδα.

Στα του αγώνα το σκορ μιλάει από μόνο του, καθώς σε κανένα σημείο οι φιλοξενούμενες δεν μπόρεσαν να κοιτάξουν στα μάτια τις νικήτριες. Και πως να τις κοιτάξουν όταν με 55% στην επίθεση, αλλά και 7 μπλοκ κυριάρχησαν στο τάραφλεξ.