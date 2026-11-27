Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της πολύπειρης και σπουδαίας πασαδόρου, Στέλλας Χριστοδούλου, μετά από ένα χρόνο απουσίας από τα γήπεδα λόγω μητρότητας, με σκοπό την αναβάθμιση και ενίσχυση της ομάδας εν όψει των δύσκολων αγώνων που ακολοθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΣ ΑΕΚ για την απόκτηση της Χριστοδούλου:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Στέλλα Χριστοδούλου. Η 35χρονη (19/07/1991) διεθνής πασαδόρος, ύψους 1.84μ., επιστρέφει στα γήπεδα ύστερα από απουσία ενός έτους, και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Στέλλα Χριστοδούλου έχει γράψει τη δική της μεγάλη ιστορία στο ελληνικό βόλεϊ, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες πασαδόρους που ανέδειξε η χώρα. Ξεκίνησε το βόλεϊ από την Ένωση Βύρωνα, ενώ το 2007 φόρεσε τη φανέλα του Πανελληνίου. Ύστερα από 3 χρόνια στην ομάδα των Ολυμπιονικών, μετακόμισε στον Ολυμπιακό ΣΦΠ, όπου παρέμεινε για 12 χρόνια (2011-2023), με μοναδικό κενό το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάιο του 2021, όταν αγωνίστηκε στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπουγιούκσεχιρ, μιας και το ελληνικό Πρωτάθλημα είχε διακοπεί λόγω της πανδημίας. Τη διετία 2023-2025 αγωνίστηκε στον ΑΟ Θήρας, ενώ απουσίαζε από την αγωνιστική δράση τον τελευταίο χρόνο για προσωπικούς λόγους.

Στην καριέρα της έχει κατακτήσει 8 Πρωταθλήματα και 8 Κύπελλα Ελλάδας, καθώς και 1 Challenge Cup, με την ίδια να αναδεικνύεται MVP.

Η Στέλλα Χριστοδούλου υπηρέτησε την «γαλανόλευκη» από τα μικρά αγωνιστικά τμήματα έως την Εθνική Γυναικών για 14 χρόνια. Πανηγύρισε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018, καθώς και δύο χάλκινα μετάλλια στους αγώνες για την Ευρωπαϊκή Λίγκα το 2015 και το 2016. Κατέγραψε 145 συμμετοχές, ούσα μία από τις πρώτες σε συμμετοχές αθλήτριες της Εθνικής μας.

Στέλλα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»

Όσα δήλωσε η 35χρονη πασαδόρος για την σπουδαία μεταγραφή της:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που ανήκω πλέον στην οικογένεια της ΑΕΚ. Μετά τις συζητήσεις που έκανα, τόσο με τον προπονητή, όσο και με τον κύριο Παντερμαλή, κατάλαβα αμέσως ότι η ΑΕΚ έχει υψηλούς στόχους και ξεκάθαρο πλάνο, οπότε χαίρομαι που είμαι εδώ και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε όλοι μαζί. Η νοοτροπία μου ως αθλήτρια όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με το πλάνο της ΑΕΚ, οπότε είμαι αποφασισμένη να δώσω το 100% για να πετύχουμε τους στόχους μας».