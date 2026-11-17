Σαν να μην πέρασε ένας χρόνος, το τέλος του 2026 βρίσκει την Έλενα Ριμπάκινα και την Κόκο Γκοφ εκεί που ήταν στο τέλος και του 2025.

Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου και την επικράτηση της Μίρα Αντρέεβα στα WTA Finals στo Indian Wells, η Έλενα Ριμπάκινα παρέμεινε η παίκτρια που έβγαλε συνολικά τους περισσότερους άσους μέσα στη χρονιά, ενώ η Κόκο Γκοφ αυτή που υπέπεσε στα περισσότερα συνολικά διπλά λάθη.

Η Ριμπάκινα τον Σεπτέμβριο με την κατάκτηση του US Open τον Σεπτέμβριο, ανέβηκε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης κι από αυτή την κορυφή θα αρχίσει το ταξίδι της στο 2027.

Elena Rybakina slow Mo in serve https://t.co/yPaZLORIX6 — Larik (@RehanLarik) September 20, 2026

Η 27χρονη παίκτρια φημίζεται για την τεχνική της στο σερβίς κι αυτό αποτυπώνεται ξανά στα συνολικά στατιστικά της WTA για το 2026. Στα 68 παιχνίδια που έδωσε στη διάρκεια της χρονιάς, έβγαλε 438 άσους (μέσο όρο 6,4), ενώ υπέπεσε μόλις σε 199 διπλά λάθη (μέσο όρο 2,9). Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2025 και σε 76 αγώνες, ήταν 516 άσοι (6,7) και 222 αβίαστα λάθη (2,9).

Η Γκοφ από τα 431 στα 373 αβίαστα λάθη

Το πρόβλημα για την Κόκο Γκοφ στα διπλά λάθη παρέμεινε, αν και η 22χρονη Αμερικανίδα έδειξε σημάδια βελτίωσης, όμως «κράτησε» και για το 2026 αυτή την αρνητική πρωτιά. Πέρυσι σε 65 αγώνες μέτρησε 431 αβίαστα λάθη (μέσο όρο 7,09) και φέτος έφθασε στα 373, επίσης σε 65 παιχνίδια, δηλαδή είχε μέσο όρο 5,7 ανά παιχνίδι.

COCO GAUFF HITS 4 DOUBLE FAULTS IN A ROW 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/6DEjIJGQx5 — TENNISCentel (@TennisCentel) February 18, 2026

Σημαντική βελτίωση η Σάκκαρη και στις δυο κατηγορίες

Η Μαρία Σάκκαρη βελτίωσε αισθητά τις επιδόσεις της και στις δύο κατηγορίες σε σχέση με το 2025. Συγκεκριμένα η Ελληνίδα παίκτρια τελείωσε το 2025 έχοντας 138 άσους σε 47 παιχνίδια (μ. όρ. 2,9 ανά αγώνα), ενώ ολοκλήρωσε το 2026 με 167 άσους σε 52 παιχνίδια (μ. όρ. 3,2).

Αντίστοιχα, πέρυσι υπέπεσε σε 167 διπλά λάθη (μ. όρ. 3,5) και φέτος μόλις σε 129 σε 52 αγώνες (μ. όρ. 2,4).

Η 10άδα με τους περισσότερους άσους και η Σάκκαρη

1.Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 438 (68 παιχνίδια -μέσο όρο 6,4)

2.Λίντα Νόσκοβα (Τσεχία) 369 (54-6,8)

3.Αν Λι (ΗΠΑ) 312 (58-5,3)

4.Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 303 (35-8,6)

5.Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 303 (61-4,9)

6.Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ) 294 (68-4,3)

7.Αλίσια Παρκ (ΗΠΑ) 271 (46-5,8)

8.Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) 260 (44-5,9)

9.Κλάρα Τάουσον (Δανία) 252 (39-6,4)

10.Ελίζ Μέρτενς (Βέλγιο) 244 (57-4,2)

30.Μαρία Σάκκαρη 167 (52-3,2)



Η 10άδα με τα περισσότερα διπλά λάθη και η Σάκκαρη