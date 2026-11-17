Η αθλήτρια της Ένωσης θέλει να δει τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό της, με τη γνωστή δυναμική παρουσία του, ώστε να δημιουργηθεί μια όμορφη και «κιτρινόμαυρη» ατμόσφαιρα στο γήπεδο προεκειμένου να ανταγωνιστεί τον αήττητο Πανιώνιο.

Η ομάδα της ΑΕΚ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με τρεις νίκες και δυο ήττες ενώ ο Πανιώνιος με πέντε στις πέντε νίκες είναι αήττητος με τον Παναθηναϊκό, αλλά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας λόγω χαμένων σετ στις νίκες του.

Το μήνυμα της Ελευθερίας Μανιατογιάννη:

«Περιμένουμε τον κόσμο της ΑΕΚ στο γήπεδο, να είναι δίπλα μας και να μας στηρίξει με τη φωνή και την παρουσία του. Ξέρουμε καλά τι ατμόσφαιρα μπορούν να δημιουργήσουν οι φίλαθλοί μας!»