Η Ναούμ Τζεπτσιρτσίρ την Κυριακή (15/11) υπερασπιζόταν την περσινή της νίκη στο μαραθώνιο της πόλης Κουριτίμπα στη Βραζιλία.

Η 36χρονη δρομέας από την Κένυα βρισκόταν στην κορυφή της κούρσας, όταν 400 περίπου μέτρα πριν από τον τερματισμό, εξαντλημένη κατέρρευσε.

Δύο Βραζιλιάνοι δρομείς σταμάτησαν τον αγώνα τους για να τη βοηθήσουν να σταθεί ξανά στα πόδια της και υποβασταζόμενη την οδήγησαν λίγα μέτρα πριν από την αψίδα τερματισμού για να τερματίσει τελικά στη 2η θέση, πίσω από τη Βραζιλιάνα, Άνα Καταρίνα ντε Ολιβέιρα (2ώρ.45:34).

Just 400 metres from victory, Kenyan runner Naum Jepchirchir collapsed at yesterday’s Maratona de Curitiba. Brazilian Marcos Braz stopped, lifted her up and ran beside her to the finish. Naum finished second. Sometimes, the greatest victory is helping someone else finish! https://t.co/xY1wkEz00e November 16, 2026

«Μπορώ να πω ότι ο Θεός έστειλε αυτούς τους ανθρώπους για μένα. Έχουν καρδιά, έχουν συμπόνια, ένιωσαν τον πόνο μου» δήλωσε η Ναούμ Τζεπτσιρτσίρ, η οποία επικράτησε πέρυσι στον μαραθώνιο στην πρωτεύουσα της πολιτείας του Παρανά με 2ώρ.39:14.

Όμως η συμμετοχή της ακυρώθηκε λόγω του άρθρου 6.3.6 των τεχνικών κανόνων της παγκόσμιας ομοσπονδίας, που διέπει όλους τους διεθνώς πιστοποιημένους μαραθώνιους και απαγορεύει οποιαδήποτε σωματική υποστήριξη από άλλους αγωνιζόμενους για τη διευκόλυνση της προόδου στον αγώνα και προβλέπει αποκλεισμό ακόμη και χωρίς προειδοποίηση». Ο μαραθώνιος στην Κουριτίμπα είναι ο τρίτος πιο σημαντικός στη Βραζιλία και φέτος πήραν μέρος 16.300 δρομείς.