Με τρία παιχνίδια και μάλιστα εντός έδρας, αρχίζουν οι πρώτες ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για το Challenge Cup Γυναικών αρχικά ο ΖΑΟΝ στις 18:00 θα υποδεχθεί στο Ζηρίνειο την Ραμποντνίτσκι από την Βόρεια Μακεδονία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στα Σκόπια στις 3 Νοεμβρίου. Τα κορίτσια του Γιάννη Καλμαζίδη μετά από χρόνια επιστρέφουν στις Ευρωπαϊκές και θέλουν αυτή η επιστροφή να συνδυαστεί και με νίκη.

Δύο ματς στην Αθήνα κόντρα στην Φόρντε η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ από την πλευρά της θα αντιμετωπίσει την Φόρντε από τη Νορβηγία και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, με το πρώτο να είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Συγκεκριμένα οι «κιτρινόμαυρες» θα παίξουν στις 27 και στις 28 Οκτωβρίου στις 19:30 και τα δύο ματς και φυσικά είναι το μεγάλο φαβορί για να περάσουν στους «32» της διοργάνωσης.

Ο τεχνικός της Ένωσης μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Ερασιτεχνικής ανέφερε σχετικά: «Ξεκινάμε την φετινή μας ευρωπαϊκή παρουσία με μοναδικό στόχο δύο νίκες που θα μας φέρουν στην επόμενη φάση. Θέλουμε να δείχνουμε πρόοδο ως σύνολο καθημερινά. Εχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις αθλήτριες και δουλεύουμε προς την σωστή κατεύθυνση».

Την Μπενφίκα υποδέχεται ο Ολυμπιακός

Την τριάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στο Challenge Cup Γυναικών συμπληρώνει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλρυκες» έχοντας κατακτήσει το Βαλκανικό Κύπελλο πήραν το εισιτήριο για την συγκεκριμένη διοργάνωση και την Τρίτη στις 18:30 στο «Μελίνα Μερκούρη» θα υποδεχθούν την Μπενφίκα από την Πορτογαλία.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ανέφερε σχετικά: «Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μπροστά μας. Η Μπενφίκα είναι μια συμπαγής ομάδα, με πολλές ξένες παίκτριες, κυρίως Βραζιλιάνες. Πρώτα από όλα, πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα από το τελευταίο μας παιχνίδι. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Έχουμε αρκετές πληροφορίες για την αντίπαλο μας. Περιμένουμε τον κόσμο μας στο γήπεδο γιατί μαζί του είμαστε πάντα πολύ πιο δυνατοί».

Το πρόγραμμα της Τρίτης για τις ελληνικές ομάδες στο Challenge Cup

18:00 ΖΑΟΝ - Ραμποντνίτσκι

19:30 ΑΕΚ - Φόρντε

18:30 Ολυμπιακός - Μπενφίκα

Μετράνε οι νίκες και όχι τα σετ

Τα φετινά κύπελλα Ευρώπης έχουν μια τεράστια αλλαγή σε όσα είχαμε συνηθίσει, καθώς πλέον δεν θα μετράνε τα σετ αλλά οι νίκες. Αν μια ομάδα δηλαδή χάσει με 3-0 ή και 3-1 εκτός έδρας, αλλά κερδίσει με 3-0 στην έδρα της, θα έχουμε χρυσό σετ, καθώς όπως αναφέραμε πλέον μετράνε οι νίκες και όχι τα σετ.