Στα γήπεδα της Αμερικής και συγκεκριμένα του Ορλάντο θα αγωνιστεί η Εθνική Γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Σήμερα Δευτέρα στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε η κλήρωση όπου και βγήκαν οι όμιλοι. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρίσκεται στο 4ο μαζί με ΗΠΑ, Ταϊλάνδη και Μεξικό. Οι αγώνες όπως αναφέραμε θα γίνουν στο Ορλάντο και σίγουρα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα όπως έδειξε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα πάει και θα τα δώσει όλα για το καλύτερο δυνατό.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει σε ΗΠΑ και Καναδά, έχουν ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ (Όμαχα – Η.Π.Α.): Ιταλία, Βέλγιο, Κολομβία, Πουέρτο Ρίκο

Β’ ΟΜΙΛΟΣ (Ορλάντο – Η.Π.Α.): Βραζιλία, Τσεχία, Κένυα, Νότια Κορέα

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (Κεμπέκ – Καναδάς): Τουρκία, Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος, Γαλλία

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (Ορλάντο – Η.Π.Α.): Η.Π.Α., Ταϊλάνδη, Μεξικό, Ελλάδα

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ (Μόντρεαλ – Καναδάς): Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Κούβα

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ (Όμαχα – Η.Π.Α.): Ιαπωνία, Ρωσία, Αργεντινή, Βουλγαρία

Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ (Μόντρεαλ – Καναδάς): Καναδάς, Σερβία, Ουκρανία, Καμερούν

Η’ ΟΜΙΛΟΣ (Κεμπέκ – Καναδάς): Κίνα, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία

Ο τρόπος διεξαγωγής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027 θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ και Καναδά από τις 20 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου και θα λάβουν μέρος 32 ομάδες. Οι ομάδες αυτές έχουν χωριστεί σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων, με τις δύο πρώτες κάθε ομίλου να προκρίνονται στη φάση των «16».

Αν η Εθνική μας καταφέρει να προκριθεί, κάτι που στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν το έκανε στις λεπτομέρειες, θα διασταυρωθεί με ομάδα του Ε' ομίλου, στον οποίο βρίσκονται η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Αργεντινή και η Βουλγαρία.

Όσον αφορά τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια της πρώτης φάσης αυτές είναι το Μόντρεαλ, η Όμαχα, το Ορλάντο και το Κεμπέκ.

Η τελική φάση θα γίνει στο γήπεδο που θα φιλοξενηθούν και τα παιχνίδια βόλεϊ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελςςτο 2028 και συγκεκριμένα στο Honda Center στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια.

