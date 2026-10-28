Ο Αθηναϊκός υποδέχεται τη Λαντ και ψάχνει την πρώτη του νίκη στη EuroLeague Women.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Strart, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της EuroLeague Women στο YouTube.
Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μερσίν για το EuroCup Women.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βέλγιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κάστορς Μπρέιν.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Ο Πανσερραϊκός φιλοξενείται από την Ενσίνο, για την 3η αγωνιστική του EuroCup Women.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
PHOTO CREDITS: Eurokinisi