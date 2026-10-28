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Ο Αθηναϊκός υποδέχεται τη Λαντ και ψάχνει την πρώτη του νίκη στη EuroLeague Women.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Strart, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της EuroLeague Women στο YouTube.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μερσίν για το EuroCup Women.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βέλγιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κάστορς Μπρέιν.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Ο Πανσερραϊκός φιλοξενείται από την Ενσίνο, για την 3η αγωνιστική του EuroCup Women.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.





PHOTO CREDITS: Eurokinisi