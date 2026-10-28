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Αθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός: Πού θα δείτε τις «μάχες» για τη EuroLeague και το EuroCup Women
28/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός: Πού θα δείτε τις «μάχες» για τη EuroLeague και το EuroCup Women

Παναγιώτης Αρταβάνης

Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αγώνων Αθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του Πανσερραϊκού για τη EuroLeague και το EuroCup Women

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Ο Αθηναϊκός υποδέχεται τη Λαντ και ψάχνει την πρώτη του νίκη στη EuroLeague Women.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Strart, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της EuroLeague Women στο YouTube.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μερσίν για το EuroCup Women.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βέλγιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κάστορς Μπρέιν.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Ο Πανσερραϊκός φιλοξενείται από την Ενσίνο, για την 3η αγωνιστική του EuroCup Women.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.



PHOTO CREDITS: Eurokinisi

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