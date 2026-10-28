Το φόρεμα της Πουτέγιας είχε άρωμα Ελλάδας: Η έμπνευση από τη Νίκη της Σαμοθράκης

Μια ελληνική πινελιά είχε η εμφάνιση της Αλεξίας Πουτέγιας στην απονομή της Χρυσής Μπάλας. Η Ισπανίδα σταρ, που έχει συνηθίσει να τραβά πάνω της τα φώτα για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, κατάφερε να ξεχωρίσει και στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας ένα φόρεμα που έκρυβε πίσω του μια ξεχωριστή ιστορία για την χώρα μας.

Η πλέον κάτοικος Λονδίνου για την London City Lionesses, ήταν για ακόμη μια φορά εκθαμβωτική με ένα φόρεμα, που δεν ήταν διόλου τυχαία επιλογή. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι και οι εμφανίσεις της ομάδας της έχουν πάνω τους τη Νίκη της Σαμοθράκης ως σύμβολο για τη γυναικεία δύναμη.

🇪🇸 Alexia Putellas = 2026 Ballon d’Or winner 🏆 #ballondor https://t.co/aSoATpGlXY — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 27, 2026

Που κολλάει όμως και στην εμφάνιση της για τα βραβεία Ballon d’Or; Γιατί η δημιουργία του οίκου Dior, με την υπογραφή του Τζόναθαν Άντερσον, ήταν επίσης εμπνευσμένη από τη Νίκη της Σαμοθράκης. Το διάσημο γλυπτό, με τα ανοιχτά φτερά και την αίσθηση κίνησης που αποπνέει, αποτέλεσε τη βάση για το φόρεμα μιας κορυφαίας ποδοσφαιριστριας που το καλοκαίρι η απόφαση της να αφήσει τη Μπαρτσελόνα «τάραξε» τα νερά του ποδοσφαίρου γυναικών.

Is Greece’s 🇬🇷 NIKE of SAMOTHRACE safe in @MuseeLouvre ??? 🇫🇷 @cultureGR @kmitsotakis @EmmanuelMacron #paris https://t.co/qJ0OL9sDom — 🏛Elly Symons🏛 (@ellymariasymons) October 19, 2026

Σε ιβουάρ χρώμα, με ακάλυπτους ώμους και ανάλαφρες πτυχώσεις, το φόρεμα ξεχώριζε κυρίως για τα φτερά που κατέληγαν σε μια εντυπωσιακή ουρά. Οι λεπτομέρειες αυτές έδιναν την αίσθηση ότι το ύφασμα ήταν έτοιμο να κινηθεί, παραπέμποντας στη μορφή της φτερωτής θεάς.

Όσον αφορά τη Νίκη της Σαμοθράκης, το έργο βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Το έργο συμβολίζει τη νίκη και τον θρίαμβο, μάλλον σε ναυτική μάχη. Συγκεκριμένα απεικονίζει τη φτερωτή θεά Νίκη τη στιγμή που φτάνει στην πλώρη ενός πλοίου, σαν να αναγγέλλει την... Νίκη!

Αξίζει να αναφέρουμε πως το έργο ανακαλύφθηκε το 1863 από τον Γάλλο διπλωμάτη Charles Champoiseau, στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, στη Σαμοθράκη. Τα κομμάτια του αγάλματος μεταφέρθηκαν στο Παρίσι και τοποθετήθηκαν στο Λούβρο, όπου ξεκίνησε η αποκατάστασή του. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να πάρει η σύνθεση τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα και που χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν για να δουν από κοντά , καθώς το 1879 έφτασαν στη Γαλλία επιπλέον τμήματα της μαρμάρινης βάσης και, την περίοδο 1880-1883, ενσωματώθηκε και η πλώρη του πλοίου πάνω στην οποία στέκεται η φτερωτή θεότητα Αν και είναι από τα πιο διάσημα έργα η Νίκη δεν έχει κεφάλι ούτε επίσης και τα περισσότερα τμήματα των χεριών της....