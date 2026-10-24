Σκουλικάρης: «Κανέναν δεν μπορείς να νικήσεις αν δεν παίξεις»

Την πρώτη του νίκη στην φετινή Volley League πήρε ο ΑΟ Θήρας με τον Μανώλη Σκουλικάρη να αναφέρει τα εξής μετά το 3-1 επί του Άρη στην Μίκρα: «Στα δύο πρώτα σετ ήμασταν συγκεντρωμένοι και αποφασιστικοί. Σε τέτοια παιχνίδια, όταν μάλιστα λείπουν και δύο καλές αθλήτριες από τον αντίπαλο, μπαίνεις λίγο πιο χαλαρά. Εκεί χρειάζεται περισσότερη προσοχή, γιατί μπαίνεις στον ρυθμό του αντιπάλου και δύσκολα βγαίνεις από αυτόν, κάτι που φάνηκε και σήμερα. Κρατάμε ότι ήμασταν καλοί στην υποδοχή, αλλά όχι στο σερβίς, και γι’ αυτό ο Άρης επέστρεψε στο τρίτο σετ. Στη συνέχεια καταλάβαμε ότι πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις. Κανέναν δεν μπορείς να νικήσεις αν δεν παίξεις, και αυτό το είδαμε και στον πρώτο αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν προηγούμασταν με 14-11 στο τάι μπρέικ. Κρατάμε ότι, σε ένα μέτριο παιχνίδι, πήραμε τη νίκη. Η διαγώνιά μας αγωνίζεται για πρώτη φορά και τώρα αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Σιγά σιγά θα σταθεροποιήσουμε το παιχνίδι μας, ενώ όλες οι ομάδες θα μοντάρονται όσο περνάει ο καιρός. Στη διάρκεια της σεζόν θα φανεί ποια ομάδα είναι πιο γεμάτη, πιο διαβασμένη και πιο προπονημένη. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα».

Από την πλευρά του ο προπονητής του Άρη, Άγγελος Αγγελής τόνισε: «Ήταν μια δύσκολη συνθήκη, γιατί, πέρα από την ήδη υπάρχουσα απουσία της διαγώνιας, την τελευταία στιγμή έλειψε και η ακραία μας. Είχαμε στο μυαλό μας άλλα σχέδια. Οι αθλήτριες έδειξαν μαχητικότητα και διάθεση να αγωνιστούν. Είμαι ευχαριστημένος και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πήραμε ένα σετ και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Είναι σημαντικό για τον Άρη και για το ελληνικό βόλεϊ να αναδεικνύονται νέα παιδιά. Και οι τρεις νεαρές αθλήτριες έχουν δυνατότητες, αλλά χρειάζεται υπομονή και προσπάθεια για να δικαιωθούν οι κόποι τους».