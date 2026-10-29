Το νήμα της ζωής κόπηκε άδικα για την 24χρονη Χουλιέτα Γκαλέγκο, αθλήτρια του στίβου από την Ισπανία, η οποία συγκαταλέγεται στα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στην Ούρντα, στην περιοχή του Τολέδο.

Η Γκαλέγκο αγωνιζόταν με τον σύλλογο AD Sprint της Μαδρίτης και είχε ξεχωρίσει στο άλμα εις μήκος, αλλά και στα 60 μέτρα. Μάλιστα, είχε καταφέρει να φτάσει τα 5,90 μέτρα στο ισπανικό πρωτάθλημα συλλόγων. Ωστόσο, τα όνειρα της νεαρής έσβησαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλών ταχυτήτων.

Αμέσως μετά τα τραγικά νέα ο πρόεδρος της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Στίβου, Ραούλ Τσαπάδο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε δηλώσεις του στο ABC: «Ο αθλητικός κόσμος θρηνεί τον θάνατο της Χουλιέτα, μιας ζωής που είχε μπροστά της και η οποία διακόπηκε άδικα. Ο ισπανικός αθλητισμός αγκαλιάζει την ψυχή της Χουλιέτα και συμμερίζεται την τεράστια θλίψη της οικογένειάς της, των φίλων της και του συλλόγου της. Δεν είναι μόνοι σε αυτό το κενό».

Με τη σειρά και η Ισπανική Ομοσπονδία Στίβου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το τραγικό συμβάν: «Η Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Στίβου συμμερίζεται τη θλίψη και το σοκ για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και η αλληλεγγύη μας απευθύνονται στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων, και την υποστήριξή μας σε όλους όσους επλήγησαν σε αυτή τη στιγμή».