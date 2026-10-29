Η Ζόε Γουεδέρινγκτον ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ F&U με την ΑΕΚ και επιβραβεύτηκε για την εμφάνισή της, καθώς αναδείχθηκε MVP της 2ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Η Αμερικανίδα διαγώνια έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση των δύο «Δικεφάλων», σημειώνοντας 26 πόντους με 25/46 επιθέσεις και ένα μπλοκ. Με την απόδοσή της, έβαλε τη δική της σφραγίδα στη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ απέναντι στην Ένωση.

Η Γουεδέρινγκτον μίλησε για την ανάδειξή της σε MVP της 2ης αγωνιστικής: «Είμαι πολύ περήφανη που αναδείχθηκα MVP αυτής της εβδομάδας, αλλά ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Δεν είναι δυνατόν να πετύχεις τίποτα χωρίς τη σκληρή δουλειά των συμπαικτριών σου».

Όσον αφορά τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ: «Ο αγώνας ήταν ανταγωνιστικός, καθώς και η ΑΕΚ διαθέτει πολύ καλές παίκτριες. Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση, αλλά είχα εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και πίστευα ότι μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη. Θεωρώ ότι λειτουργήσαμε πολύ καλά ως ομάδα και καταφέραμε να βρούμε λύσεις, ιδιαίτερα στα δύσκολα σημεία του αγώνα».

Για το αν οι ατομικές διακρίσεις αποτελούν επιπλέον κίνητρο: «Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα να κερδίζεις ατομικές διακρίσεις, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να κερδίζουμε τους αγώνες. Χαίρομαι που κατάφερα να ανταποκριθώ καλά στον ρόλο μου, όμως και πολλές από τις συμπαίκτριές μου πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις».

Για το επίπεδο της Volley League γυναικών: «Το ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό και αυτό το διαπιστώνω σε κάθε αγώνα που παίζω ή παρακολουθώ. Το επίπεδο και η ποιότητα του παιχνιδιού σίγουρα θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ ως αθλήτρια. Ανυπομονώ για όσα μας επιφυλάσσει η συνέχεια της σεζόν».

Αναλυτικά κορυφαία επτάδα της 2ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Ζόε Γουεδέρινγκτον (ΠΑΟΚ F&U) – 26 πόντοι

Πασαδόρος: Λόρα Ντάικεμα (Πανιώνιος) – 2 πόντοι

Ακραίες: Τ’άρα Σίζαρ (ΑΟ Θήρας) – 18 πόντοι, Ιωάννα Τιτέλη (ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil) – 12 πόντοι

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου (Ολυμπιακός) – 9 πόντοι, Έλιν Τίμερμαν (Παναθηναϊκός) – 12 πόντοι

Λίμπερο: Μαρία Καραμπάση (ΠΑΟΚ F&U)