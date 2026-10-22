Παναθηναϊκός: To βόλεϊ ανδρών φοράει τον συμβολικό ροζ φιόγκο στην αγωνιστική του φανέλα

Οι αθλητές του «τριφυλλιού» Τιμοτέ Καρλ, Σταύρος Κασαμπαλής και ο αρχηγός της ομάδας Θανάσης Πρωτοψάλτης, φορούν τον ροζ φιόγκο στις φανέλες τους, τιμώντας τον καθιερωμένο μήνα ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, ενώ παράλληλα έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media της ομάδας.

Με αυτή την πρωτοβουλία, οι «πράσινοι» υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση έχουν καθοριστική σημασία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Ο αθλητισμός ενώνει και μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για την προώθηση σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων. Ο Παναθηναϊκός, μέσα από αυτή την κίνηση, δίνει το δικό του μήνυμα στήριξης, υπενθυμίζοντας πως η πρόληψη μάς αφορά όλους.

Το βίντεο: