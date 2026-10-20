Η Ίγκα Σβιόντεκ υποφέρει από τραυματισμό στο αριστερό πόδι και δεν της επιτρέπει να συνεχίσει τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται. Η Πολωνή, Νο.9 στον κόσμο, απέσυρε τη συμμετοχή της από το Ningbo Open, και θα λείψει για πρώτη φορά από το WTA Finals, έπειτα από την πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η Σβιόντεκ στα ημιτελικά του Wuhan Open απέναντι στη Μάγια Χβαλίνσκα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό πόδι, γεγονός που οδήγησε στον εύκολο αποκλεισμό της από τη διοργάνωση. Η ανάρρωσή της δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε και αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή της από το WTA 500 του Νινγκμπό της Κίνας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Σβιόντεκ να μην μπορέσει να διεκδικήσει το εισιτήριο για το WTA Finals, την τελευταία μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς που θα σημάνει και το τέλος της σεζόν στο τένις γυναικών.

Σε σχετική ανάρτηση της, η Πολωνή πρώην Νο.1 στη παγκόσμια κατάταξη τόνισε τόσο για τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς, όσο και για την καταπόνηση του σώματός της.

«Πρέπει να ξεκουραστώ και να ανακτήσω πλήρως το σώμα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σβιόντεκ.

Στα προσεχή WTA Finals έχουν ήδη πάρει το εισιτήριο της διοργάνωσης οι Έλενα Ριμπάκινα, Αρίνα Σαμπαλένκα, Μίρα Αντρέεβα, Τσέσικα Πεγκούλα, Κόκο Γκοφ, Ελίνα Σβιτολίνα και Λίντα Νόσκοβα. Μένει μία κενή θέση για να συμπληρωθεί η τελική οκτάδα του ταμπλό. Μετά το τέλος της σεζόν της Σβιόντεκ, πρώτο φαβορί για την πρόκριση είναι η Καρολίνα Μούχοβα και ακολουθεί και η Μάρτα Κόστιουκ. Αν η Κόστιουκ κερδίσει το Ningbo Open θα έχει σοβαρές πιθανότητες να πάρει το εισιτήριο από τα χέρια της Μούχοβα.