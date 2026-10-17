ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3: Με απίθανη ανατροπή στο τάι μπρέικ πέρασε από τη Σαντορίνη
Ο Oλυμπιακός άρχισε νικηφόρα την πορεία του στη Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να επικρατούν του ΑΟ Θήρας με 3-2 σετ στη Σαντορίνη.
Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη και κρίθηκε στο τάι μπρέικ, εκεί ο ΑΟ Θήρας προηγήθηκε με 14-11, όμως ο Ολυμπιακός με πέντε πόντους στη σειρά, έφθασε στη νίκη, έπειτα από δύο ώρες και 32 λεπτά.
Ο Πανιώνιος νίκησε εκτός έδρας τη Θέτιδα Βούλας με 3-1 σετ, με το ίδιο σκορ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον ΑΣ Ελπίς, ενώ στο τάι μπρέικ το Μαρκόπουλο νίκησε τον Αρη και ο ΖΑΟΝ τον Απολλώνιο.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
- Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 3-1
- ΖΑΟΝ - Απολλώνιος 3-2
Τα σετ: 25-23, 18-25, 25-21, 19-25, 15-12
*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 10 άσσους, 56 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Απολλώνιου προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων.
ΖΑΟΝ (Γιάννης Καλμαζίδης): Γιώτα 5 (2/8 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 23 (21/43 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ρουσό 20 (14/45 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 69% υπ.-43% άριστες), Τικμανίδου 3 (1/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Σαϊκοβα 12 (8/19 επ.2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 60% υπ.-30% άριστες)Νικόλοβα, Νομικού 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Φλιάκου, Νικολογιάννη 8 (6/15 επ., 2 άσσοι, 57% υπ.-38% άριστες).
Απολλώνιος (Κώστας Λιώσης): Σελιαντίν 13 (12/40 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ.-33% άριστες), Ολιβέιρα 13 (10/28 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κουτσάρσκα 1 (1/2 επ.), Ρέι 19 (15/26 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 31% υπ.-19% άριστες), Πήττα 9 (4/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοκότη 10 (9/12 επ., 1 μπλοκ) / Σακαρέλου (λ, 50% υπ.-37% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Μπουλούμπαση 1 (1 άσσος), Αδαμοπούλου, Βυθούλκα, Κακλαμάνου 3 (3/3 επ.).
- Μαρκόπουλο - Άρης 3-2
Τα σετ: 9-25, 25-22, 26-28, 25-21, 15-13
*Οι πόντοι του Μαρκοπούλου προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 11 άσσους, 69 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.
Μαρκόπουλο (Γιώργος Ρούσης): Xαλούσκα 26 (24/45 επ., 2 μπλοκ), Αλλαγιάννη 7 (0/3 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Ζιρού 13 (7/14 επ., 2 άσσοι, 6 μπλοκ), Μιχάλιεβιτς 1 (1 άσσος), Γκους 11 (9/34 επ., 2 άσσοι, 68% υπ., 55% άριστες), Τιτέλη 13 (11/33 επ., 2 μπλοκ, 23% υπ., 18% άριστες) / Κοντούδη (λ, 68% υπ., 53% άριστες), Νικολαΐδη, Ανδριοπούλου, Ραζακιά)
Άρης (Φρέντι Μπρουκς): Σκουλούδη 13 (8/14 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Νεσίμοβιτς 9 (5/14 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ντίμαρ 40 (34/71 επ., 4 άσσοι 2 μπλοκ, 67% υπ., 33% άριστες), Ξανθοπούλου 5 (4/8 επ., 1 άσσος), Αλεξόγλου 15 (12/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ., 28% άριστες), Σζουκς 6 (6/28 επ., 37% υπ., 26% άριστες) / Ευθυμιοπούλου (λ), Ντινοπούλου (λ, 29% υπ., 23% άριστες), Τόλιου, Πούρτιτς, Λεονταρίδου)
- ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3
Τα σετ: 2-3 (25-21, 17-25, 23-25, 31-29, 14-16) σε 152′.
*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 66 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.
ΑΟ Θήρας (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 8 (5/10 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σίζαρ 11 (11/27 επ., 41% υπ.-14% άριστες), Σιρίνινα 11 (6/14 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Μερτέκη 16 (13/48 επ., 3 άσσοι), Φαγιάντ 15 (14/35 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-16% άριστες), Κιουτσιούκη 3 (3/14 επ.) / Γεωργιάδου (λ, 78% υπ.-33% άριστες), Γιόλλα (λ), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Γενιτσαρίδη 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 55% υπ.-32% άριστες).
Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 5 (3/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τραμπάλι 13 (11/37 επ., 2 μπλοκ, 41% υπ.-21% άριστες), Σαφμάστερ 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τερζόγλου 12 (4/4 επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 23 (18/46 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 39% υπ.-19% άριστες), Μπάνιστερ 23 (22/51 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 38% υπ.-15% άριστες), Ανδρικοπούλου 3 (3/8 επ.), Ζαφειρίου, Κριβοσίσκα 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντίνου 2 (2/8 επ., 50% υπ.-25% άριστες)
- ΠΑΟΚ - ΑΣ Ελπίς 3-1
Τα σετ: 3-1 (25-11, 25-19, 24-26, 25-23 ) σε 103′.
*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 2 άσσους, 54 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Ελπίδας προήλθαν από 10 άσσους, 36 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.
ΠΑΟΚ (Φιλίπο Σκιάβο): Άριεϊλ 18 (11/22 επ., 7 μπλοκ), Άντερσον 10 (9/22 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ.-19% άριστες), Τάνη 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Γιάσπερ 10 (5/25 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 76% υπ.-52% άριστες), Γουεδέρινγκτον 25 (24/52 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδη 8 (4/6 επ., 4 μπλοκ) / Καραμπάση (λ60% υπ.-20% άριστες), Ρατσκόβσκα 1 (1/10 επ., 50% υπ.-28% άριστες)
ΑΣ Ελπίς (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστολου (0/9 επ.), Παπαθανασίου 6 (1/2 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Απλαδά 10 (4/10 επ., 6 μπλοκ), Γκρέις 6 (4/15 επ., 2 άσσοι, 70% υπ.-50% άριστες), Γουγούση 14 (13/45 επ., 1 άσσος, 33% υπ.-20% άριστες), Πινέρες 7 (6/28 επ., 1 άσσος) / Μπάλλα (λ, 52% υπ.-24% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Παπάζογλου, Ζεκιολάρι 1 (1 μπλοκ), ΤριλυράκηΓκόγκου 5 (1/2 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ)Γζουντέλη 10 (7/23 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 52% υπ.-24% άριστες)
- Θέτις Βούλας - Πανιώνιος 1-3
Τα σετ: 21-25, 25-20, 25-27, 17-25
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