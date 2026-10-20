Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την Σαντορίνη στην πρεμιέρα της Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-2 του ΑΟ Θήρας, με την κεντρική των «ερυθρολεύκων», Κυριακή Τερζόγλου να αναδεικνύεται πολυτιμότερη παίκτρια της 1ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά η ΕΟΠΕ αναφέρει τα εξής: «Η Κυριακή Τερζόγλου είναι η πρώτη MVP της φετινής αγωνιστικής περιόδου στη Volley League Γυναικών, μετά την εξαιρετική της εμφάνιση στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 σετ στην έδρα του Α.Ο. Θήρας.

Η διεθνής κεντρική των «ερυθρολεύκων» ήταν αλάνθαστη και καθοριστική στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους, έχοντας 4/4 επιθέσεις, 4 άσσους και 4 μπλοκ.

Η Τερζόγλου ήταν αυτή που έδωσε τη λύση στο φινάλε του τρίτου σετ, όταν με ένα μπλοκ και έναν άσσο διαμόρφωσε το 23-25 από το 23-23.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της και στο τάι μπρέικ, όπου ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 14-11, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 14-16, με την Τερζόγλου να πετυχαίνει δύο άσσους και με τα σερβίς της να οδηγεί την ομάδα της στη νίκη.

«Αυτό το βραβείο το μοιράζομαι με τις συναθλήτριές μου»

«Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το βραβείο και το μοιράζομαι με τις σαθλήτριές μου, καθώς μέσα από εκείνες το κατέκτησα! Επιφυλάσσομαι για πολλά ομαδικά επιτεύγματα στο μέλλον» δήλωσε η Κυριακή Τερζόγλου.

Η κορυφαία επτάδα της 1ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Addyson Lynn Haluska (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil) 27π. (25/55 επ., 2 μπλοκ).

Πασαδόρος: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 5π. (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).

Ακραίες: Michaela Mlejnkova (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 23π. (18/46 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 39% υπ. – 17% άριστες), Micaya Monet White (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 21π. (20/37 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 10% άριστες).

Κεντρικές: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 12π. (4/4 επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ), Tyrah Ariail (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 22π. (13/24 επ., 9 μπλοκ).

Λίμπερο: Μαρτίνα Ξανθοπούλου (Πανιώνιος), (λ, 38% υπ. – 15% άριστες).

ΟΙ MVP ΤΗΣ VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027

1η αγωνιστική: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)