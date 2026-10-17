Volley League Γυναικών: Ανοίγει αυλαία το πιο όμορφο αλλά και γεμάτο ενδιαφέρον πρωτάθλημα

Η αλήθεια είναι πως για πολλά χρόνια όταν αναφερόμασταν στην Volley League Γυναικών, πρώην Α1', τονίζαμε πως χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ήταν το πιο όμορφο πρωτάθλημα. Το ευχάριστο είναι πως μετά την μεγάλη κρίση που πέρασε συνολικά το άθλημα, φιλοδοξεί να είναι και ένα από τα πιο συναρπαστικά. Αν κρίνουμε μάλιστα και τι έγινε πέρσι και τις μεγάλες μάχες που είδαμε, αυτό μόνο απίθανο δεν είναι.

Το big-5 συν τον Πανιώνιο ανεβάζουν ακόμα πιο ψηλά τον πήχη

Και στο φετινό πρωτάθλημα θα δούμε τις πέντε ομάδες του λεγόμενου Big-5 του ποδοσφαίρου, δηλαδή τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, με τις τέσσερις πρώτες να έχουν πρωταγωνιστικές βλέψεις και φυσικά και τον Πανιώνιο που τα δύο τελευταία χρόνια έχει βρεθεί για τα καλά στο προσκήνιο έχοντας κατακτήσει ισάριθμα Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο.

Από μόνα τους τα ονόματα αυτών των ομάδων φτάνουν και περισσεύουν για να μας ανοίξουν την όρεξη, αλλά δεν θα είναι μόνο αυτά. Φυσικά το δικό τους μερίδιο διάκρισης θα διεκδικήσουν ο περσινός φιναλίστ του τελικού, ΖΑΟΝ και ο πάντα υπολογίσιμος ΑΟ Θήρας. Το σίγουρο είναι πως αναμένεται να δούμε ένα πρωτάθλημα με πολύ όμορφα παιχνίδια, κάτι που φάνηκε και από τον τελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό με τον Πανιώνιο.

Ένα πρωτάθλημα με μεγάλες ομάδες που έχουν φέρει εξαιρετικές παίκτριες και που πλέον χωρίς να χάσει τον τίτλο του πιο όμορφου, θα είναι και ένα από τα πιο συναρπαστικά στην χώρα μας.

Κεντρική φωτογραφία: Χρήστος Ζωΐδης

Το σύστημα διεξαγωγής

Και η φετινή χρονιά όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής θα είναι ίδια με την περσινή. Δηλαδή οι 12 ομάδες θα παίξουν κανονικά το πρωτάθλημα με εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Οι 8 πρώτες θα συνεχίσουν στα Play Offs και με τον γνωστό τρόπο 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά η οποία θα κριθεί στις 2 νίκες.

Στις δύο νίκες θα κριθούν και οι ημιτελικοί, ενώ οι τελικοί που θα κρίνουν και τον πρωταθλητή θα κριθούν στις τρεις νίκες. Όσον αφορά τον υποβιβασμό θα πέσει η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση, ενώ στα Play Out θα βρεθούν αυτές που θα τερματίσουν από 9η έως 11η θέση.

Τα Σωματεία που θα έχουν καταλάβει τις θέσεις Α1-9 έως Α1-11 θα αγωνισθούν σε Play Out με

το πιο κάτω σύστημα:

Τα Σωματεία (θέσεις Α1-9 έως και Α1-11 της Α’ Φάσης) θα αγωνιστούν μεταξύ τους μέχρι να

συμπληρωθούν δύο νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης), ως εξής:

Α1-9 v Α1-10(α)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των Σωματείων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα του

Σωματείου που θα έχει καταλάβει την 9η θέση στην Τελική βαθμολογική κατάταξη της Α’ Φάσης.

Ο νικητής του αγώνα (Ν[α]) θα καταλάβει την 9η θέση της Τελικής Κατάταξης του

πρωταθλήματος.

Ο ηττημένος του αγώνα (Η[α]) θα αγωνιστεί με την ομάδα που θα έχει καταλάβει τη θέση Α1-11

ως εξής:

Η(α) v A1-11 (β)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των Σωματείων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα του

ηττημένου Σωματείου του αγώνα (α) δηλαδή του Η(α).

Ο νικητής του αγώνα (β) θα καταλάβει την 10η θέση και ο ηττημένος την 11η θέση της Τελικής

Βαθμολογικής Κατάταξης.

Παναθηναϊκός: Με λίγες αλλαγές για να παραμείνει στην κορυφή

Πάμε να δούμε τις ομάδες του φετινού πρωταθλήματος, ξεκινώντας από τον περσινό πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες» έκαναν λίγες αλλαγές σε σχέση με πέρσι και εκεί που χρειαζόταν, όπως στην διαγώνιο με την Ορβόσοβα να παίρνει τη θέση της. Στα άκρα έμειναν οι Γουάιτ, Λαμπκόφσκα, στην πάσα η Κωνσταντινίδου, στο κέντρο η Παπαγεωργίου και στα λίμπερο οι Αντωνακάκη, Ρόγκα.

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι θα συνεχίσει στον πάγκο και στον Παναθηναϊκό θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή και να διεκδικήσουν όπως και πέρσι το Challenge Cup.

Το πάρε δώσε του Παναθηναϊκού

Ήρθαν:

- Ελισάβετ Ηλιοπούλου (Πασαδόρος)

- Γκαμπριέλα Oρβόσοβα (Διαγώνιος)

- Σοφία Γκρέκα (Ακραία)

- Σταματία Κυπαρίσση (Ακραία)

- Γέλενα Ντέλιτς (Κεντρική)

- Αριστέα Τοντάι (Κεντρική)

- Ελίν Τίμερμαν (Κεντρική)

Έφυγαν:

- Ευαγγελία Τάνη (Πασαδόρος)

- Χέιλι Μπένετ (Διαγώνιος)

- Άντζελα Παπά (Διαγώνιος)

- Όλγα Στράντζαλη (Ακραία)

- Μανωλίνα Κωνσταντίνου (Ακραία)

- Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου (Κεντρική)

- Αφροδίτη Γιώτα (Κεντρική)

- Μαρτίνα Σάμανταν (Κεντρική)

Εκτίμηση: 1-3

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού

ΖΑΟΝ: Δύσκολα να επαναλάβει την μαγική περσινή χρονιά αλλά θα το παλέψει

Συνεχίζουμε με την τεράστια έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος τον ΖΑΟΝ. Η ομάδα της Κηφισιάς κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και η αλήθεια είναι πως φέτος τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα γιατί όλοι θα την υπολογίζουν περισσότερο. Με νέο προπονητή στον πάγκο, καθώς ανέλαβε ο Γιάννης Καλμαζίδης θα παλέψει αρχικά να μπει στην τετράδα, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι.

Απλό πέρσι έμεινε η Ελπίδα Τικμανίδου ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο στην χώρα μας αυτή την στιγμή, η αρχηγός Κατερίνα Γιώτα και η Φερονίκη Ζιώγα. Σημαντική κίνηση η απόκτηση της καλύτερης πασαδόρου πέρσι, της Κατερίνας Βάλκοβα και της καλύτερης διαγώνιας, Ρίκα Μάασε. Ενίσχυση στο κέντρο είναι και η απόκτηση της Μαρίας Νομικού.

Μένει να δούμε αν ο ΖΑΟΝ καταφέρει να κάνει δεύτερη συνεχόμενη υπέρβαση, την στιγμή που συνολικά οι αντίπαλοί του έχουν κάνει εξαιρετικές κινήσεις και όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι και πιο υποψιασμένοι σε σχέση με πέρσι.

Το πάρε δώσε το ΖΑΟΝ

Ήρθαν:

- Κατερίνα Βάλκοβα (πασαδόρος)

- Εβελίνα Φλιάκου (πασαδόρος)

- Ρίκα Μάασε (διαγώνια)

- Καταρίνα Πάβιτσιτς (ακραία)

- Ελέν Ρουσό (ακραία)

- Ασημίνα Νικολογιάννη (ακραία)

- Μαρία Νομικού (κεντρική)

- Αριάδνη Καθάριου (κεντρική)

- Μπορισλάβα Σάικοβα (κεντρική)

- Ευαγγελία Τουλγαρίδου (λίμπερο)

Έφυγαν:

- Θεοδώρα Φουμάκη (πασαδόρος)

- Νίνα Στογίλκοβιτς (πασαδόρος)

- Αναστασία Κραϊντούμπα (διαγώνια)

- Λορέν Τεϊσέιρα (διαγώνια)

- Ευφροσύνη Αλεξάκου (ακραία)

- Ντεσισλάβα Νικολόβα (ακραία)

- Ελένη Μπλιάτσιου (ακραία)

- Έζγκι Μπεκτάς (ακραία)

- Ιωάννα Κασδοβασίλη (κεντρική)

- Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη (κεντρική)

- Μαριάννα Μπελιά (λίμπερο)

Εκτίμηση: 4-6

Το ρόστερ του ΖΑΟΝ

ΑΟ Θήρας: Να παραμείνει ψηλά όπως κάνει τόσα χρόνια

Μια από τις ομάδες που χωρίς να έχουν την πίεση του πρωταθλητισμού δουλεύουν εξαιρετικά και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα είναι ο ΑΟ Θήρας. Το συγκρότημα της Σαντορίνης πέρσι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος και μπορεί να μην τα κατάφερε κόντρα στον παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα η παρουσία του ήταν και πάλι πετυχημένη.

Και φέτος η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη θα παλέψει να είναι μέσα στην τετράδα και μετά ότι καλύτερο έρθει ας έρθει. Σημαντική η απουσία της Μάασε που θα συνεχίσει στον ΖΑΟΝ, καθώς μιλάμε για την καλύτερη διαγώνια του περσινού πρωταθλήματος, αλλά οι κινήσεις έχουν γίνει προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, που αρχικά δείχνει να είναι πιο μακριά από τις προηγούμενες χρονιές.

Το πάρε δώσε του ΑΟ Θήρας

Ήρθαν:

Θώμη Οικονομίδου (Πασαδόρος)

Τέιλορ Φρικάνο (Διαγώνιος)

Τάρα Σίζαρ (Ακραία)

Ευαγγελία Μερτέκη (Ακραία)

Θάνα Φαγιάντ (Ακραία)

Μαριάνα Παμπαλιάρη (Κεντρική)

Τάνια Κιουτσιούκη (Κεντρική)

Μαριάννα Καλαπόδα (Κεντρική)

Νίκη Γιόλα (Λίμπερο)

Ευδοξία Γεωργιάδου (Λίμπερο)

Έφυγαν:

Ελευθερία Μπαρμπαλιού (Πασαδόρος)

Ρίκα Μάασε (Διαγώνιος)

Αναστασία Κεραμιτσοπούλου (Διαγώνιος)

Τζούλι Ολιβέιρα Σόουζα (Διαγώνιος)

Καταρίνα Πάβιτσιτς (Ακραία)

Σιμόν Άμποτ (Ακραία)

Γιούλια Μιρτσκουλάβα (Ακραία)

Αθηνά Δημητριάδου (Κεντρική)

Ανδρομάχη Τσιόγκα (Κεντρική)

Ευαγγελία Τουλγαρίδου (Λίμπερο)

Λίνα Σαουλίδου (Λίμπερο)

Εκτίμηση: 5-7

Το ρόστερ του ΑΟ Θήρας

ΑΕΚ: Με μεγάλα όνειρα για το μέλλον που δύσκολα θα πραγματοποιηθούν στο παρόν

Πέρσι η ΑΕΚ έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός τετράδας τον Πανιώνιο, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω, μένοντας εκτός τελικού μετά την ήττα της από τον ΖΑΟΝ. Φέτος οι «κιτρινόμαυρες» με τον Μάριο Ηλιόπουλο να στηρίζει το τμήμα θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω, κάτι βέβαια που μόνο εύκολο δεν είναι. Έχουν πολλά όνειρα για το μέλλον, αλλά σίγουρα το παρόν, μέχρι να γίνουν και άλλες κινήσεις τον Ιανουάριο, δεν δείχνει πρωταγωνιστικό.

Με Κώστα Ταμπουρατζή στον πάγκο και ουσιαστικά με μια νέα ομάδα, η ΑΕΚ θα παλέψει για να βρεθεί στην τετράδα. Γενικά θα προσπαθήσει να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται, καθώς είναι σίγουρο πως θα ενισχυθεί τον χειμώνα και εκεί που θα κρίνονται όλα θα είναι ακόμα πιο δυνατή.

Το πάρε δώσε της ΑΕΚ

Ήρθαν:

- Άνχελα Λέιβα Τάγλε (ακραία)

- Παρασκευή (Βίβιαν) Ζαφειρίου (ακραία)

- Γεωργία Μητακίδου (κεντρική)

- Μελίνα Εμμανουηλίδου (κεντρική)

- Κατερίνα-Ελένη Σακκά (λίμπερο)

- Ίλκα Βαν ντε Βίβερ (πασαδόρος)

- Νάσια Φακοπουλίδου (ακραία)

- Μαρίνα Τσοχατζή (πασαδόρος)

- Τέρι Ενβένουι (διαγώνια)

- Τζιούλια Μέλι (ακραία)

- Ελευθερία Μανιατογιάννη (λίμπερο)

- Αγγελική Καββαδία (κεντρική)

- Αι Κουρόγο (ακραία)

- Έρρικα Γράβαρη (κεντρική)

Έφυγαν:

- Μαρίνα Στάικου (πασαδόρος)

- Κατερίνα Βάλκοβα (πασαδόρος)

- Έλσα Πατουχέα (πασαδόρος)

- Τουτκού Μπουρτζού Γιουζγκέντς (διαγώνια)

- Μαρία Κλέπκου (ακραία)

- Αντριάνα Μπουρτέα (ακραία)

- Γκουεγέ Ντιούφ (ακραία)

- Σταματία Κυπαρίσση (ακραία)

- Τάνια Κιουτσιούκη (κεντρική)

- Ιωάννα Πολυνοπούλου (κεντρική)

- Χαϊδίτσα Μήλιου (κεντρική)

- Τριστίν Σάβατζ (κεντρική)

- Σίντνι Σέτναν (κεντρική)

- Κατερίνα Κοκότη (κεντρική)

- Εβίτα Ξηντάρα (λίμπερο)

- Φωτεινή Βουλγαράκη (λίμπερο)

Εκτίμηση: 5-7

Το ρόστερ της ΑΕΚ

Πανιώνιος: Ακόμα πιο ενισχυμένος με στόχο την κορυφή

Η περσινή χρονιά ήταν ιστορική για τον Πανιώνιο με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κατακτά τους πρώτους της τίτλους και συγκεκριμένα το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ. Και φέτος οι «κυανέρυθρες» ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο Σούπερ Καπ και έδειξαν πως στόχος τους είναι μόνο η κορυφή.

Ο Γιουνούς Οτσάλ έχει στα χέρια του ένα γεμάτο... οπλοστάσιο, καθώς τόσο πλήρες ρόστερ ίσως να μην έχει υπάρξει την τελευταία εικοσαετία. Ανμ ο Τούρκος τεχνικός καταφέρει να δέσει αυτό το γεμάτο ποιότητα σύνολο, τότε ο Πανιώνιος δείχνει να είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του.

Το πάρε δώσε του Πανιωνίου

Ήρθαν:

- Λάουρα Ντίκεμα (πασαδόρος)

- Ιζαμπέλα ντι Ιούλιο (πασαδόρος)

- Μίλιτσα Κούμπουρα (διαγώνια)

- Έλενα Γκρόζερ (ακραία)

- Ανθή Βασιλαντωνάκη (ακραία)

- Άννα Μαρία Σπανού (ακραία)

- Μαρτίνα Σάμανταν (κεντρική)

- Σίντνι Σέτναν (κεντρική)

- Μαργαρίτα Χάνα (λίμπερο)

Έφυγαν:

- Νίνα Στογίλκοβιτς (πασαδόρος)

- Εβελίνα Φλιάκου (πασαδόρος)

- Πολίνα Ραχίμοβα (διαγώνια)

- Αθανασία Λιάγκη (διαγώνια)

- Γεωργία Αγγελοπούλου (ακραία)

- Μαρία Νομικού (κεντρική)

Εκτίμηση: 1-3

Το ρόστερ του Πανιωνίου

ΠΑΟΚ: Ενισχυμένος με στόχο την τετράδα

Ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν μια ομάδα με μεγάλη αστάθεια και ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Έφτασε ως την 5η θέση στην κανονική διάρκεια, αλλά έμεινε εκτός ημιτελικών χάνοντας από τον ΑΟ Θήρας. Με τον Ιταλό Φίλιππο Σκιάβο στον πάγκο, δείχνει να θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και σίγουρα οι κινήσεις που έγιναν στο μεταγραφικό παζάρι οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Οι «ασπρόμαυρες» έκαναν δυνατές κινήσεις με την Ευαγγελία Τάνη να είναι μία από αυτές. Μεγάλη τους δύναμη θα είναι και το κέντρο με Δημητριάδη και Άριαλ και συνολικά θα προσπαθήσουν να έχουν σταθερότητα που τόσο τους έλειψε πέρσι.

Το πάρε δώσε του ΠΑΟΚ

Ήρθαν:

- Ευαγγελία Τάνη (πασαδόρος)

- Ελευθερία Μπαρμπαλιού (πασαδόρος)

- Ζόι Γουέδερινγκτον (διαγώνια)

- Ακάσα Άντερσον (ακραία)

- Έστερ Γιάσπερ (ακραία)

- Βανγκελίγια Ρατσκόφσκα (ακραία)

- Ερμίνα Γκεκόβιτς (ακραία)

- Τάιρα Άριεϊλ (κεντρική)

- Αναστασία Ματσαρόκη (κεντρική)

- Μαριάν Κατσάλη (κεντρική)

- Βάσια Θεοδοσίου (λίμπερο)

Έφυγαν:

- Ίλκα Βαν ντε Βίβερ (πασαδόρος)

- Μαρίνα Τσοχατζή (πασαδόρος)

- Τάρα Τάουμπνερ (διαγώνια)

- Τ'άρα Σίζαρ (ακραία)

- Στέλλα Αντύπα (ακραία)

- Κωνσταντίνα Μπαλογιάννη (ακραία)

- Πάολα Σαντιάγκο (ακραία)

- Έλενα Μπάκα (ακραία)

- Νίκη Απλαδά (κεντρική)

- Αριστέα Τοντάι (κεντρική)

- Γιοβάνα Κότσιτς (κεντρική)

- Τατιάνα Αρμουτσή (κεντρική)

- Τάνια Κιουτσιούκη (κεντρική)

- Λίνα Θεοδοσίου (λίμπερο)

- Βούλη Κουρτίδου (λίμπερο)

- Ευαγγελία Χατζή (λίμπερο)

Εκτίμηση: 4-6

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός: Ολικό λίφτινγκ για να επιστρέψει στην κορυφή

Η περσινή χρονιά ήταν κάκιστη για τον Ολυμπιακό που δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Ουσιαστικά με εξαίρεση το Σούπερ Καπ, δεν μπόρεσε ούτε να διεκδικήσει τους άλλους δύο. Το καλοκαίρι οι «ερυθρόλευκες» κράτησαν τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς στον πάγκο, αλλά έκαναν ολικό λίφτινγκ.

Με τις κινήσεις που έκαναν θέλουν να μπορέσουν να διεκδικήσουν και πάλι τίτλους και να πάνε και όσο γίνεται πιο ψηλά και στην Ευρώπη, καθώς κατακτώντας το Challenge Cup, πήραν το εισιτήριο κατακτώντας το Βαλκανικό Κύπελλο. Η αλήθεια είναι πως ο φετινός Ολυμπιακός δείχνει απρόβλεπτος από την στιγμή που ουσιαστικά μιλάμε για μια νέα ομάδα.

Το πάρε δώσε του Ολυμπιακού

ΗΡΘΑΝ

Μέλανι Σαφμάστερ (πασαδόρος)

Βασιλική Ζαφειρίου (πασαδόρος)

Τέιλορ Μπάνιστερ (διαγώνια)

Λίνα Ανδρικοπούλου (διαγώνια)

Γκάια Τραμπάλι (ακραία)

Μικαέλα Μλεΐνκοβα (ακραία)

Μανωλίνα Κωνσταντίνου (ακραία)

Δωροθέα Καράγκουτη (ακραία)

Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου (κεντρική)

Μαρία Κριβοσίσκα (κεντρική)

Αναστασία Γάλλου (κεντρική)

Ανδρομάχη Τσιόγκα (κεντρική)

ΕΦΥΓΑΝ

Ελισάβετ Ηλιοπούλου (πασαδόρος)

Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο (πασαδόρος)

Μιλίτσα Κούμπουρα (διαγώνια)

Μαρία Οικονομίδου (διαγώνια)

Νάσια Φακοπουλίδου (ακραία)

Κένια Καρκάσες (ακραία)

Γιασμίν Αμπντεραχίμ (ακραία)

Αμάντα Κονέο (ακραία)

Χρύσα Καραγιάννη (κεντρική)

Μελίνα Εμμανουηλίδου (κεντρική)

Γιοβάνα Στεβάνοβιτς (κεντρική)

Ιωάννα Δημητρίου (κεντρική)

Εκτίμηση: 2-4

Το ρόστερ του Ολυμπιακού

Θέτις Βούλας: Να ξαναμπεί στην οκτάδα

Η Θέτιδα Βούλας όπως κάθε χρονιά ξεκινάει και την φετινή με έναν και μοναδικό στόχο. Να παραμείνει στην κατηγορία και αν αυτό το κάνω παίρνοντας την πρόκριση στην οκτάδα, κάτι που φυσικά μόνο εύκολο δεν είναι, Βέβαια και τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν αλλά έγινε, οπότε γιατί να μην γίνει και φέτος. Η παρουσία του Γιάννη Νικολάκη στον πάγκο είναι μια σταθερά που πολλές ομάδες θα ήθελαν.

Συνολικά οι «κυανόλευκες» χωρίς άγχος θα παλέψουν για να εξασφαλίσουν όσο γίνεται πιο νωρίς την παραμονή τους και μετά ότι καλύτερο έρθει ας έρθει.

Το πάρε δώσει της Α.Σ.Π. Θέτις

Ήρθαν

Έϊβερι Άλαρντ (Πασαδόρος)

Ειρήνη Αγγελοπούλου (Διαγώνια)

Μπεατρίζ Νοβόα (Ακραία)

Βαλέρια Ροσάδο (Ακραία)

Στυλιανή Αντύπα (Ακραία)

Χριστίνα Θανέλλα (Ακραία)

Γεωργία Αργυρίου (Κεντρική)

Τατιάνα Αρμουτσή (Κεντρική)

Όλγα Φωτιάδου (Κεντρική)

Πασχαλίνα Σαουλίδου (Λίμπερο)

Έφυγαν

Ελευθερία Μανιατογιάννη (Λίμπερο)

Κωνσταντίνα Βλαχάκη (Ακραία)

Ασημίνα Νικολογιάννη (Ακραία)

Αναστασία Φωκιανού (Ακραία)

Άγκνες Πάλαγκ (Ακραία)

Ελίζ Φερέιρα (Πασαδόρος)

Αθανασία Γκιαούρη (Διαγώνια)

Ραφαηλία Κυπαρίσση (Κεντρική)

Αναστασία Ματσαρόκη (Κεντρική)

Εκτίμηση: 7-9

Το ρόστερ της Α.Σ.Π. Θέτις

Μαρκόπουλο: 27η χρονιά και συνεχίζει

Αν θέλουμε να πούμε μια ομάδα αναφορά στην Volley League Γυναικών, αυτή δεν θα είναι κάποια που έχει κατακτήσει τίτλους, αλλά το Μαρκόπουλο. Το συγκρότημα των Μεσογείων θα βρίσκεται φέτος για 27η συνεχόμενη χρονιά στην μεγάλη κατηγορία και αυτό από μόνο του είναι σπουδαίο.

Και τη νέα χρονιά ο βασικός στόχος είναι να συνεχιστεί αυτό το σερί και φυσικά να δοθεί και πάλι βάρος στις νέες παίκτριες, κάτι που θέλει να κάνει και φέτος ο Γιώργος Ρούσσης.

Το πάρε δώσε του Μαρκόπουλου

Ήρθαν:

- Χριστίνα Παιδοκούκη (πασαδόρος)

- Αγκάτα Μιχαλέβιτς (πασαδόρος)

- Άντισον Χαλούσκα (διαγώνια)

- Τέιλορ Τζέικομπσεν (ακραία)

- Ιωάννα Τιτέλη (ακραία)

- Γεωργία-Λουλού Αγγελοπούλου (ακραία)

- Δήμητρα Ραζακιά (ακραία)

- Ντέρια Γκιουτς (ακραία)

- Χριστίνα Νικολαΐδη (κεντρική)

- Κέιλα Ζιρού (κεντρική)

- Τόνια Κοντούδη (λίμπερο)

- Μαρία Χριστοπούλου (λίμπερο)

Έφυγαν:

- Όλγα Λογαρά (πασαδόρος)

- Κβέτα Γκραμπόφσκα (πασαδόρος)

- Βικτορίγια Λόχμαντσουκ (διαγώνια)

- Γουίλοου Τζόνσον (ακραία)

- Νίκη Κωτσαρά (ακραία)

- Βιτάλια Μάρμεν (ακραία)

- Δωροθέα Καραγκούτη (ακραία)

- Άννα Μαρία Σπανού (ακραία)

- Ιακίνθη Οικονόμου (κεντρική)

- Κλόι Γουόκερ (κεντρική)

- Αριάδνη Καθάριου (κεντρική)

- Αναστασία Δήμου (λίμπερο)

- Μαρκέλλα Φραγκομιχάλου (λίμπερο)

- Διονυσία Ματίου (λίμπερο)

- Νατάσα Τριανταφύλλου (λίμπερο)

Εκτίμηση: 9-11

Το ρόστερ του Μαρκόπουλου

Άρης: Με πολλά προβλήματα για να μείνει στην κατηγορία

Για τον Άρη το πρώτο στοίχημα που ήταν να κατέβει η ομάδα στην Volley League κερδήθηκε και το θέμα πλέον είναι να μπορέσει η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Φυσικά αυτό μόνο εύκολο δεν είναι με τον Φρέντι Μπρουκς να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο από την άκρη του πάγκου. Οι «κίτρινες» θα ποντάρουν πολλά στον κόσμο τους και θα εύχονται τα προβλήματα να μην κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους.

Όχι πως τώρα έχουν λυθεί όλα, αλλά από την άλλη το καλό είναι πως ξεπεράστηκαν ως έναν βαθμό και η ομάδα κατεβαίνει να αγωνιστεί στην Volley League, έχοντας ξαναλέμε μοναδικό στόχο την σωτηρία και τίποτα άλλο.

Το πάρε δώσε του Άρη

Ήρθαν:

- Δημήτρα Δανιηλίδου (διαγώνια)

- Ακουαμπάτα Οκένουα (διαγώνια)

- Σάρα Πούρτιτς (ακραία)

- Κίνγκα Σουτς (ακραία)

- Γιούλια Ντίμαρ (ακραία)

- Ελένη Αλεξόγλου (ακραία)

- Αμαλία Σκουλούδη (κεντρική)

- Νίνα Νέσιμοβιτς (κεντρική)

- Βικτώρια Χατζίκου (κεντρική)

- Έλενα Λεονταρίδου (κεντρική)

Έφυγαν:

- Μαρίγια Μίλιεβιτς (πασαδόρος)

- Φωτεινή Μπαρμπαλιού (διαγώνια)

- Ιούνα Ζαντοροζνάι (διαγώνια)

- Βερόνικα Αντιάμπο (ακραία)

- Εβελίνα Γζουντέλλη (ακραία)

- Ευαγγελία Μερτέκη (ακραία)

- Μιλάνα Ράιλιτς (ακραία)

- Σαρντ Βανζάντ (ακραία)

- Νικολέτα Πλακιά (κεντρική)

- Δέσποινα Λαμπριανίδου (κεντρική)

- Κυριακή Αντωνιάδου (κεντρική)

- Τζούλια Νίλσον (κεντρική)

- Κατερίνα Κοκότη (κεντρική)

- Ιωάννα Πολυνοπούλου (κεντρική)

- Σλατζιάνα Έριτς (κεντρική)

- Αθανασία Αδάμου (λίμπερο)

- Ιωάννα Λεοντζίνη (λίμπερο)

- Ευδοξία Γεωργιάδου (λίμπερο)

Εκτίμηση: 10-12

Το ρόστερ του Άρη

Ελπίδα Αμπελοκήπων: Επέστρεψαν και θέλουν να μείνουν

Η Ελπίδα Αμπελοκήπων επέστρεψε μετά από χρόνια στην Volley League Γυναικών και φυσικά δεν έχει κάποιο άλλο στόχο από το να παραμείνει εκεί. Κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα μιλάμε για το πιο δυνατό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Με πολλές νέες παίκτριες και τον Στέλιο Κουτουνίδη στον πάγκο, οι «πράσινες» θα παλέψουν για να σωθούν.

Να τονιστεί πως σε μια χρονιά που όλες οι ομάδες παίρνουν την μία ξένη μετά την άλλη, η Ελπίδα έχει στη σύνθεσή της μόλις δύο και αν καταφέρει να μείνει θα έχει πετύχει κάτι πολύ σημαντικό.

Το πάρε δώσε της Ελπίδας

Ήρθαν:

- Σοφία Κουάρτας Πινιέρες (διαγώνια)

- Έμμα Γκρέις (ακραία)

- Εβελίνα Γζουντέλλη (ακραία)

- Νίκη Απλαδά (κεντρική)

- Δήμητρα Μπάλλα (λίμπερο)

Έφυγαν:

- Ευανθία Ηλιάδη (διαγώνια)

- Ειρήνη Αργυρίου (ακραία)

- Χαρά Τσεγγενέ (ακραία)

- Ζωή Παράσχου (ακραία)

- Μαρίνα Κούκα (κεντρική)

- Μαριάνα Παμπαλιάρη (κεντρική)

- Αλεξάνδρα Δροσοπούλου (λίμπερο)

Εκτίμηση: 10-12

Το ρόστερ της Ελπίδας Αμπελοκήπων

Απολλώνιος: Και εδώ ο στόχος είναι μόνο η παραμονή

Ακόμα μία ομάδα που κατεβαίνει στο πρωτάθλημα με τον ξεκάθαρο στόχο της παραμονής είναι ο Απολλώνιος. Το συγκρότημα του Κωνσταντίνου Λιώση μετά από πολλά χρόνια που είχε μια αγωνιστική κάμψη παίζοντας στις χαμηλές κατηγορίες επέστρεψε στην Volley League και φυσικά θέλει να μείνει σε αυτή.

Η ομάδα του Κερατσινίου προσπάθησε να πάρει όσο γίνεται καλύτερες ξένες με προσεγμένες κινήσεις και θέλει αυτό να φανεί στους αγώνες. Το πόσο αυτό θα γίνει θα το δείξει ο χρόνος.

Το ρόστερ του Απολλώνιου

ΗΡΘΑΝ

Σελίν Σαλίμ (ακραία)

Κέιτι Κορέλι (διαγώνια)

Σίλβια Κουτσάρσκα (πασαδόρος)

Κάιλι Ρέι (ακραία)

Τζούλι Σόουζα (διαγώνια)

Δήμητρα Μπουλούμπαση (ακραία)

Λίνα Θεοδοσίου (λίμπερο)

Λαμπριάννα Πήττα (κεντρική)

Κατερίνα Κοκότη (κεντρική)

ΕΦΥΓΑΝ

Ελένη Γεωργιάδου (πασαδόρος)

Μαρία Γιοβάνη (διαγώνια)

Βασιλική Καραμίντζου (διαγώνια)

Ελένη Παγώνη (λίμπερο)

Ελισάβετ Παπαγεωργίου (ακραία)

Ελένη Χατζή (ακραία)

Βασιλική Διόλη (κεντρική)

Αναστασία Ποντικάκη (κεντρική)

Εκτίμηση: 10-12

Το ρόστερ του Απολλώνιου