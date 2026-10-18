Ρόγκα στο GWomen: «Είμαι 11 χρόνια στον Παναθηναϊκό και νιώθω πως είμαστε οικογένεια»

Μία πολύ δυνατή πρώτη αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς για την πρεμιέρα της Volley League γυναικών με το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ να δίνει τον ρυθμό για μία άκρως ανταγωνιστική σεζόν. Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε φτάσει μέχρι και τα πέντε σετ, η ομάδα του Παναθηναϊκού με εμπειρία και ποιότητα ηγήθηκε και έφυγε νικήτρια με 3-1 στην έδρα της.

Η πρεμιέρα τα είχε όλα, ανταγωνισμό, ένταση και συγκινήσεις. Οι «πράσινες» γίνανε «ροζ» προς τιμήν της συμπαίκτριάς τους Πέννυ Ρόγκα, με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Για τη νίκη, την εμφάνιση της ομάδας και την αφιέρωση στην αρχή του αγώνα για τη μάχη ζωής της Ρόγκα, μίλησε η ίδια στο GWomen.

Οι δηλώσεις της Ρόγκα στο GWomen:

Πρώτο παιχνίδι της σεζόν, άλλη μία χρονιά δική σου με τον Παναθηναϊκό. Πώς έζησες αυτήν την πρεμιέρα;: «Ξέρουμε ότι κάθε πρεμιέρα είναι πάντοτε περίεργη και παράξενη για όλες τις ομάδες. Δεν είμαστε 100% έτοιμες, μπορεί να υπάρξουν και στραβοπατήματα, ενώ προφανώς υπάρχει και άγχος. Δεν μπορώ να σου πω αν είναι κάθε πέρσι και καλύτερα ή κάθε φέτος και καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή πήραμε τη νίκη και το τρίποντο. Από εκεί και πέρα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο και πολλά πράγματα να δουλέψουμε. Για μένα ήταν, όπως λένε, άλλη μια μέρα στη δουλειά. Πλέον είμαι 11 χρόνια στον Παναθηναϊκό, είναι σαν να ήμουν από πάντα, οπότε δεν αλλάζει κάτι».

Έρχεστε από την ήττα στο Σούπερ Καπ. Τι διορθώσατε, τι χρειάζεται ακόμη βελτίωση και πώς είδες την ομάδα σου να αντιδρά σήμερα;: «Παίξαμε απέναντι σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο στο Σούπερ Καπ. Νομίζω ότι το γεγονός πως το ματς θα μπορούσε να είχε πάει στα πέντε σετ δείχνει ότι κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Κάποιες λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα, καθώς και οι δύο ομάδες είμαστε ακόμη ανέτοιμες, όπως προείπα. Από εκεί και πέρα, η ομάδα χρειάζεται δουλειά σε όλα τα στοιχεία, στο σερβίς, στο μπλοκ, στην άμυνα, στην υποδοχή, στα πάντα. Πρέπει να βρούμε τους αυτοματισμούς μας και να ρολάρουμε. Ξέρεις πώς λειτουργούν τα γρανάζια σε ένα ρολόι; Ακριβώς αυτό. Να λειτουργούμε όλες μαζί, να κάνει ένα βήμα η μία και να την ακολουθεί η άλλη. Αυτό απαιτεί πάρα πολλή προπόνηση και πολλά παιχνίδια στα πόδια μας. Νομίζω, επίσης, ότι πρέπει να εμπιστευτούμε η μία την άλλη, κάτι που θεωρώ ότι ήδη έχουμε».

Δεν θα μπορούσα να μη σε ρωτήσω για τη συγκινητική στιγμή της πρεμιέρας, με το μήνυμα που ήταν γραμμένο στο μανίκι της φανέλας σου. Συγκινήθηκες, συγκινηθήκαμε όλοι και συγκινείσαι ακόμη. Πώς το έζησες αυτό, έπειτα από τόσο καιρό;: «Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα πως η ομάδα μού είχε ετοιμάσει αυτή την έκπληξη. Όταν το είδα, βούρκωσα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό ότι είμαι 11 χρόνια στον Παναθηναϊκό και νιώθω πως είμαστε οικογένεια, όπως πιστεύω ότι το νιώθουν και εκείνοι για μένα. Θεωρώ ότι σέβονται όλους τους αθλητές, τους εκτιμούν και το δείχνουν προς τα έξω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους αθλητές, να έχουν τέτοιες αντιμετωπίσεις. Από εκεί και πέρα, ήταν κάτι πραγματικά απερίγραπτο. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα, βλέποντας όλα αυτά και το βιντεάκι, έκανα ένα fast forward στη ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πού ήμουν, τι έκανα, πώς επέστρεψα, πού βρίσκομαι τώρα και όλα τα υπόλοιπα. Όλα πέρασαν πολύ γρήγορα από το μυαλό μου και ήταν πολύ συγκινητικά».

Πώς αισθάνεσαι που έχεις τη δυνατότητα να μοιραστείς αυτή την εμπειρία με τον κόσμο και να εμπνεύσεις κι άλλους ανθρώπους;: «Χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό και εύχομαι να μου δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσω και να εμπνεύσω ακόμη περισσότερο τον κόσμο, μέσα από το να μοιραστώ την εμπειρία μου και τις σκέψεις μου. Είμαι εδώ για να βοηθήσω όποιον μου το ζητήσει».