Γράβαρη στο GWomen: «Ονειρευόμουν από μικρή να αγωνιστώ σε έναν μεγάλο σύλλογο»

Μετά από ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, η Έρικα Γράβαρη μίλησε στο GWomen για το πρώτο της ματς με τη νέα της ομάδα, τη μετάβασή της σε έναν μεγάλο σύλλογο και τη συγκινητική πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού για την Πέννυ Ρόγκα.

Η πρεμιέρα της Volley League γυναικών έφερε την ΑΕΚ αντιμέτωπη με έναν ισχυρό αντίπαλο, σε μια αναμέτρηση που είχε ένταση και υψηλό ανταγωνισμό. Παρά το τελικό 3-1 υπέρ των «πρασίνων», η Έρικα Γράβαρη κράτησε τα θετικά στοιχεία της εμφάνισης της ομάδας της, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τη συνέχεια της σεζόν.

Η διεθνής αθλήτρια, μετά από ένα εξαιρετικό καλοκαίρι με την Εθνική ομάδα και την έκτη θέση στο EuroVolley, αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας της με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά και στη συγκινητική κίνηση του Παναθηναϊκού προς την Πέννυ Ρόγκα, με τις ειδικές φανέλες και το βίντεο που προβλήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα.

Οι δηλώσεις της Γράβαρη στο GWomen:

Πρεμιέρα και πρώτο παιχνίδι της σεζόν με τη νέα σου ομάδα, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση. Πώς το έζησες;: «Ήταν όντως ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, το ξέραμε ερχόμενες εδώ. Βίωσα, καταρχάς, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, κάτι που επίσης γνωρίζαμε. Προετοιμαστήκαμε καλά γι' αυτό και νομίζω ότι δείξαμε αρκετά καλά στοιχεία, ενώ ίσως δώσαμε και κάποιες υποσχέσεις για τη συνέχεια».

Έρχεσαι από ένα φανταστικό καλοκαίρι με την Εθνική ομάδα, με την οποία πρωταγωνιστήσατε στο EuroVolley και κατακτήσατε την έκτη θέση. Πλέον, κάνεις ένα νέο βήμα στην καριέρα σου, με τη μεταγραφή σου σε έναν μεγάλο σύλλογο, όπως η ΑΕΚ. Πώς βιώνεις αυτή τη μετάβαση;: «Είναι μια πολύ καλή μετάβαση, θα έλεγα. Μια μετάβαση που ίσως ονειρευόμουν από μικρή, να αγωνιστώ σε έναν μεγάλο σύλλογο. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, που με εμπιστεύονται και που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να είναι μια σεζόν που θα ευχαριστηθώ πολύ και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Πώς είδες την πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού για την Πέννυ Ρόγκα, με τις φανέλες και το βίντεο που προβλήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα; Πώς ένιωσες βλέποντάς την να συγκινείται;: «Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί όλος ο κόσμος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να έχουμε ταμπού ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό. Συγκινήθηκα κι εγώ πολύ και χάρηκα πάρα πολύ με αυτή την πρωτοβουλία».