Το απίστευτο challenge της ομάδας βόλεϊ γυναικών του ΖΑΟΝ

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΖΑΟΝ πραγματοποίησε τη μίντια ντέι για τη σεζόν 2026-27 στο κλειστό Ζηρινείου. Πρώτα και κύρια πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ομάδας, ερωτήθηκαν οι παράγοντες και η αρχηγός της ομάδας για όλα όσα προμηνύονται για τη φετινή σεζόν και έπειτα αλούθησε η φωτογράφιση.

Στα πλαίσια της φωτογράφισης η κάμερα του GWomen άρπαξε την ευκαιρία και υπέβαλλε στις αθλήτριες του ΖΑΟΝ σε ένα ξεκαρδιστικό challenge. Μπορείς να μαντέψεις τη συμπαίκτρια σου από τον πανηγυρισμό της; Η απάντηση είναι...

Το βίντεο του challenge: