GWomen
Το απίστευτο challenge της ομάδας βόλεϊ γυναικών του ΖΑΟΝ
16/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Το απίστευτο challenge της ομάδας βόλεϊ γυναικών του ΖΑΟΝ

Χριστίνα Κατσαμούρη

Στη μίντια ντέι της ομάδας βόλεϊ γυναικών του ΖΑΟΝ, οι αθλήτριες της ομάδας φωτογραφήθηκαν, έδωσαν τις δηλώσεις τους για τη φετινή σεζόν και για κλείσιμο έκαναν και ένα challenge.

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Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΖΑΟΝ πραγματοποίησε τη μίντια ντέι για τη σεζόν 2026-27 στο κλειστό Ζηρινείου. Πρώτα και κύρια πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ομάδας, ερωτήθηκαν οι παράγοντες και η αρχηγός της ομάδας για όλα όσα προμηνύονται για τη φετινή σεζόν και έπειτα αλούθησε η φωτογράφιση.

Στα πλαίσια της φωτογράφισης η κάμερα του GWomen άρπαξε την ευκαιρία και υπέβαλλε στις αθλήτριες του ΖΑΟΝ σε ένα ξεκαρδιστικό challenge. Μπορείς να μαντέψεις τη συμπαίκτρια σου από τον πανηγυρισμό της; Η απάντηση είναι...

Το βίντεο του challenge:

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