Δεν... καταθέτουν τα όπλα οι Valkyries. Η ομάδα από το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε με 67-62 των Dream στο Game 4 των τελικών του WNBA. Έτσι έγινε το 2-2.

Η σταρ των νικητριών, Γκάμπι Γουίλιαμς συνεχίζει την απίθανη σεζόν της και τελείωσε το ματς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα. Η Γαλλίδα οδηγεί φέτος την ομάδα της και την κράτησε ζωντανή για τίτλο. Καλό ματς και από την Στόουκς που είχε 16 ριμπάουντ, ενώ από 13 είχαν οι Χέις και Μπέρτον.

Σε κακό βράδυ βρέθηκε η σταρ της Ατλάντα, Έιντζελ Ρις. Η ψηλή των ηττημένων και μετρ των ριμπάουντ και των μπλοκ, είχε 8 πόντους και ήταν άστοχη με 2/12 σουτ. Η Χάουαρντ είχε 19 πόντους με 8 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετά για να χαρίσουν τη νίκη.

Επόμενος Αγώνας είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στο Σαν Φρανσίσκο, στις 02:00.

