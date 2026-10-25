Pink Reminder: Η Πέννυ Ρόγκα μίλησε στο κανάλι του μπασκετικού Παναθηναϊκού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Μια προσωπικότητα που έχει αποτελέσει παράδειγμα θάρρους και ψυχικής δύναμης, η Πέννυ Ρόγκα, μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη δική της «μάχη» με τον καρκίνο με αφορμή τον «Pink October».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε μια σπουδαία πρωτοβουλία, συνεργάστηκε με την Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια προκειμένου ακόμα περισσότερες γυναίκες να μάθουν για τη σημασία της πρόληψης στην έγκαιρη αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής.

Μέσω ενός ολιγόλεπτου βίντεο στο επίσημο κανάλι της ομάδας, η Πέννυ Ρόγκα απευθύνεται σε κάθε γυναίκα που αναβάλλει τον προληπτικό έλεγχο από φόβο κι αναφέρεται στις προκλήσεις που η ίδια αντιμετώπισε, στη σημασία του να ακούει το σώμα της και στο πώς η εμπειρία που έζησε τής άλλαξε την οπτική της για το τι σημαίνει νίκη.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ