Με έξι σπουδαίες αναμετρήσεις συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στα γήπεδα της WBL 1 (25/10, Live στο Gazzetta). Ξεχωρίζει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη και η δοκιμασία του Αθηναϊκού στην έδρα του Αμύντα. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναθλητικό, ενώ στις υπόλοιπες αναμετρήσεις ο Άρης υποδέχεται την Καβάλα, ο Κρόνος τον Πρωτέα Βούλας και ο Πανσερραϊκός τα Ιωάννινα.

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να δείτε το παιχνίδι Κρόνος BC Plasis – Πρωτέας Βούλας από το Ionian TV μέσω YouTube, μέσω Magenta TV (TV 100 και ΕΝΑ Channel) και μέσω της Nova. Ο ΣΠΟΡ FM TV 3 θα καλύψει το Παναθηναϊκός - Παναθλητικός. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.

Αναλυτικά η 4η αγωνιστική:

PAOK Sports Arena 13.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Κατωτικίδης-Μαραμής-Παπαγιώτης (Παραλυκίδης)

Αλεξάνδρειο 17.30 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας Κοϊμτζόγλου-Παπαγεωργίου-Γκαντίδης Μ. (Πανταζής)

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Βαγγάλης-Σκάρας-Τσουρή (Σαμαρτζή)

Π. Γιαννακόπουλος 14.30 Παναθηναϊκός-Παναθλητικός Τσαχάκης-Μαρίγλη-Μπερέτσος (Καλαρέμας)

Αγ. Δημητρίου 17.00 Κρόνος BC Plasis-Πρωτέας Βούλας Τεφτίκης-Ιωάννου-Τσαρδούλιας Χ. (Βογιατζάκη)

Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός Fibran-ΠΑΣ Γιάννινα Τσάνταλη-Δέλλας-Καντερές (Δρακίογλου)