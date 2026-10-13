Με την Volley League Γυναικών να αρχίζει το Σάββατο, υπάρχουν ομάδες που κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις. Μία από αυτές είναι και ο Άρης με τις «κίτρινες» να ανακοινώνουν την απόκτηση της Κίνγκα Σουτς και Βικτώριας Χατζίκου.

Αρχικά η ανακοίνωση για την Σουτς έχει ως εξής: «Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την αθλήτρια από την Ουγγαρία Kinga Szucs (Κίνγκα Σουτς).

Η Kinga είναι γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1993 και αγωνίζεται στη θέση της ακραίας.

Ξεκίνησε την καριέρα της στην Ujpesti. Το 2021 παίρνει την πρώτη της μεταγραφή για την Kaposvari ενώ την αμέσως επόμενη σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και την Cassalmagiore.

Το 2022-2023 μετακόμισε στην Πολωνία και την Bydgosz ενώ το 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της γαλλικής Terville.

Τις τελευταίες δυο σεζόν αγωνίστηκε κατά σειρά στην Absheron του Αζερμπαϊτζάν και στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας για λογαριασμό της Shwarz Erfurt.

Τέλος άξια αναφοράς είναι η σταθερή παρουσία της στην Εθνική ομάδα της χώρας της, με την με την οποία συμμετείχε σε δύο Ευρωπαϊκα πρωταθλήματα γυναικών και δύο European Golden Leagues».

Η ανακοίνωση για την Χατζίκου έχει ως εξής: «Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την αθλήτρια Βικτώρια Χατζίκου.

Η Βικτώρια είναι γεννημένη στις 22 Απριλίου 1996 και αγωνίζεται στη θέση της κεντρικού.

Ξεκίνησε την καριέρα της από τον Μυγδονιακό, ενώ έχει θητεύσει και στις ομάδες του Αίαντα Ευόσμου, του Ναυάρχου Βότση και του Ηρακλή πριν την περασμένη σεζόν, όπου φόρεσε τα χρώματα της Νέας Γενεάς».