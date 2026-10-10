Ο Πανιώνιος μετά από έναν σπουδαίο τελικό επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 και κατέκτησε το Σούπερ Καπ που ήταν μάλιστα και το δεύτερο συνεχόμενο. Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ είχε ως μεγάλα επιθετικά όπλα τις Κούμπουρα, Βασιλαντωνάκη και Ατανασίεβιτς με τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας να πηγαίνει στην συνήθη ύποπτη, Μαρτίνα Ξανθοπούλου.

Η λίμπερο των «κυανέρυθρων» μετά την Χαλκίδα και τον τελικό Κυπέλλου, παίρνει ακόμα ένα προσωπικό τίτλο του MVP, δείχνοντας σε όλους πόσο σημαντική είναι αυτή η θέση. Την απονομή στην Ξανθοπούλου έκανε ο σπουδαίος προπονητής του στίβου, Γιώργος Πομάσκι.

«Χωρίς τις συμπαίκτριές μου δεν θα κατάφερνα τίποτα»

Η πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού, Μαρτίνα Ξανθοπούλου μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ για την βράβευσή της ανέφερε τα εξής: «Χωρίς τις συμπαίκτριες μου δεν θα το κατάφερνα. Δεν ανήκει μόνο σε εμένα αυτό. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Ήταν μία πολύ δύσκολη νίκη, συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Το χάρηκα πάρα πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο 100%, κάναμε το καλύτερο μας ματς μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε μόνο προς τα πάνω».