Με το που έγινε γνωστό πως η Αθηνά Παπαφωτίου θα βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το Σαββατιάτικο τελικό του Σούπερ Καπ με τον Πανιώνιο, τα social media πήραν «φωτιά». Κάτι απόλυτα λογικό, καθώς μιλάμε για την εμβληματική αρχηγό των «πράσινων» που τίμησε και με το παραπάνω την ομάδα αυτή, κατακτώντας τίτλους και προσωπικές διακρίσεις.

Μια παίκτρια που αγαπήθηκε όσο λίγες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, κάτι που φάνηκε και με τις αντιδράσεις αγάπης που υπήρξαν όταν στις 27 Αυγούστου του 2025 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση. Μια αποχώρηση που έγινε απόλυτα συνειδητά και γι' αυτό σε πολλούς φάνηκε περίεργη αυτή η επιστροφή.

Ουσιαστικά ωστόσο δεν μιλάμε για επιστροφή, αλλά για επιστράτευση που γίνεται σε μια στιγμή που ο αγαπημένος της Παναθηναϊκός την έχει ανάγκη. Με την Ηλιοπούλου να έχει τραυματιστεί, αλλά όχι σοβαρά, καθώς θα λείψει για περίπου 2 βδομάδες, οι «πράσινες» δεν ήθελαν να πάνε σε ματς που κρίνεται ένας τίτλος με μία πάσα και δεν γινόταν να αποκτήσουν και παίκτρια για έναν αγώνα.

Έτσι με δεδομένο ότι η Αθηνά Παπαφωτίου μπορεί να έχει σταματήσει το βόλεϊ, αλλά ως αθλήτρια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχοντας δελτίο, αποφασίστηκε αυτό να ενεργοποιηθεί και οι πρωταθλήτριες να έχουν στον τελικό αυτό και δεύτερη πάσα.

Αν δηλαδή μιλούσαμε για ξεκίνημα πρωταθλήματος και όχι παιχνίδι που κρίνεται τίτλος, είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κατέβαινε με μία πασαδόρο και να μην χρειαζόταν η επιστράτευση της Παπαφωτίου. Όσον αφορά το λογικά στον τίτλο, αυτό έχει να κάνει με το ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ σε κάτι και να είσαι σίγουρος 100%.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν και που είναι εξαιρετικά κοντά στην πραγματικότητα, η Παπαφωτίου δεν επιστρέφει, αλλά θα είναι στον πάγκο στον τελικό προκειμένου αν χρειαστεί να μπει να βοηθήσει. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο πασαδόρους, την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και την Ελισάβετ Ηλιοπούλου και με τις συγκεκριμένες θα πορευτεί την φετινή χρονιά. Τώρα αν η πρώην αρχηγός του «τριφυλλιού» μπει, κάνει την διαφορά και αποφασίσει να επιστρέψει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Και επειδή με τα αν δουλειά δεν γίνεται, είναι ξεκάθαρο πως δεν μιλάμε για επιστροφή, αλλά για επιστράτευση προκειμένου ο Παναθηναϊκός σε ματς που κρίνεται τίτλος να μην πάει με μία πάσα, αλλά να έχει και αναπληρωματική αν και εφόσον χρειαστεί.