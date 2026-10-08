Όταν ακούς «Εθνική Αγγλίας», ποια παίκτρια σου έρχεται πρώτη στο μυαλό; Στο Gwomen πάντως απάντησαν κάποια βασικά «γρανάζια» του Βασίλη Σπέρτου λίγες ώρες πριν το μεγάλο ραντεβού της Γαλανόλευκης με την Αγγλία (9/10,19:30, Live από το Gazzetta).

Οι Lionesses έχουν γράψει τη δική τους ιστορία τα τελευταία χρόνια, με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις Euro και αρκετά πρόσωπα που έχουν αφήσει το στίγμα τους.

Εμείς το θέσαμε στις δικές μας παίκτριες και ζητήσαμε την πρώτη απάντηση που τους ήρθε στο μυαλό.

Στυλιανή Κατεργιανάκη, Μαρία Πατέρνα, Μαριάννα Ραπάνη, Ελευθερία Δρακογιαννάκη και Βασιλική Γιαννακά απαντούν στο νέο challenge του Gwomen.

Δείτε το video του Gwomen: