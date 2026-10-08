Η αλήθεια είναι πως στο βόλεϊ έχουμε δει πολλά, αλλά αυτό το άθλημα και κυρίως οι διοργανώσεις του, μας δείχνουν πως έχουμε να δούμε πολλά περισσότερα. Όπως αυτό που έγινε στην Στρούμιτσα. Στην πόλη αυτή διεξήχθη το Βαλκανικό Κύπελλο με τον Ολυμπιακό να το κατακτά δια περιπάτου έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμες διοργανώσεις χωρίς να χάσει ούτε σετ.

Μια κατάκτηση που έδωσε στις «ερυθρόλευκες» και το εισιτήριο για το Challenge Cup όπου και θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα από την Πορτογαλία. Το φοβερό ωστόσο είναι πως οι διοργανωτές δεν είχαν προνοήσει το αυτονόητο. Να υπάρχει δηλαδή ένα τρόπαιο για την ομάδα που θα έπαιρνε το τουρνουά αυτό. Ακόμα και σε φιλικά τουρνουά ένα τρόπαιο υπάρχει, αλλά σε μια επίσημη διοργάνωση που δίνει και το εισιτήριο για το Challenge Cup δεν είχε.

Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς, φυσικά και δεν πτοήθηκαν και μάλιστα έδειξαν να το διασκεδάζουν και τρόλαραν αυτή την αβλεψία των διοργανωτών, βγάζοντας αναμνηστική φωτογραφία δείχνοντας κάποιες να κρατάνε ένα τρόπαιο.