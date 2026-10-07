Μια ιδιαίτερα σημαντική επιστροφή θα έχει ο Παναθηναϊκός για τον μεγάλο τελικό του Super Cup Γυναικών, καθώς η Αθηνά Παπαφωτίου αναμένεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο Ζηρίνειο της Κηφισιάς, με φόντο τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά τον τραυματισμό της Ελισάβετ Ηλιοπούλου, η οποία αποτελεί τη δεύτερη πασαδόρο της ομάδας και πλέον δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό λόγω τραυματισμού. Η απουσία της μέχρι στιγμής εκτιμάται για περ΄που δύο εβδομάδες. Με δεδομένη την ανάγκη να υπάρχει διαθέσιμη λύση στη συγκεκριμένη θέση, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την επιστροφή της έμπειρης αρχηγού.

Έτσι, η Αθηνά Παπαφωτίου αναμένεται να επιστρέψει προσωρινά στο αγωνιστικό ρόστερ και να ενισχύσει την ομάδα στον μεγάλο τελικό απέναντι στον Πανιώνιο.

Η εμβληματική αρχηγός των «πράσινων» είχε ανακοινώσει την απόσυρσή της από την ενεργό δράση την περασμένη σεζόν. Από τότε παραμένει κοντά στον Παναθηναϊκό και έχει ενεργό ρόλο στον Ερασιτέχνη, έχοντας καθημερινή επαφή με την ομάδα βόλεϊ.

Πλέον, οι συνθήκες την επαναφέρουν στο τάραφλεξ, έστω και για μία ειδική περίσταση. Η Παπαφωτίου είναι έτοιμη να φορέσει ξανά τα πράσινα και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στον αγώνα για την κατάκτηση του Super Cup.