Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει απόψε (08/10) στο Παγκρήτιο (19:30 - Live από Gazzetta) την Αγγλία για τον πρώτο από τους δύο αγώνες των play-offs, με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η αλήθεια είναι ότι οι «Γαλανόλευκες» έχουν να φέρουν εις πέρας μία αρκετά δύσκολη αποστολή, καθώς οι «Lionesses» είναι μία από τις καλύτερες ομάδες, καθώς έχουν κατακτήσει δύο διαδοχικά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, το 2022 και το 2025, ενώ παράλληλα έφτασαν μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ το 2023.

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας φθονεί από αστέρες, ωστόσο το GWomen έχει ξεχωρίσει και σας παρουσιάζει τρεις από αυτές τις αθλήτριες, οι οποίες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην εντυπωσιακή πορεία των «Lionesses» τα τελευταία χρόνια.

Άλεξ Γκρίνγουντ

Η Άλεξ Γκρίνγουντ αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες παρουσίες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αγγλίας. Η 33χρόνη αμυντικός γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία από τις ακαδημίες της Έβερτον, προτού φορέσει τις φανέλες της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Λιόν και της Μάντσεστερ Σίτι.

Η παρουσία της μάλιστα στον γαλλικό σύλλογο αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2020 πανηγύρισε την κατάκτηση του Women's Champions League, ενώ παράλληλα πρόκειται για μία από τις ελάχιστες ποδοσφαιρίστριες, που έχουν αγωνιστεί για τις δύο μεγάλες ομάδες του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ.

Η Γκρίνγουντ αγωνίζεται κυρίως στο κέντρο της άμυνας αλλά έχει παίξει και αρκετά παιχνίδια ως αριστερό μπακ, με το στοιχείο που την διακρίνει να είναι η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις της, καθώς και η ψυχραιμία και η αντίληψη του παιχνιδιού. Με την Αγγλία κατέκτησε τα EURO του 2022 και του 2025.

Αλέσια Ρούσο

Η Αλέσια Ρούσο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιθετικούς του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η πορεία της, ωστόσο, δεν ακολούθησε την πιο συνηθισμένη διαδρομή, καθώς σε νεαρή ηλικία επέλεξε να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο και να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αγωνιστεί για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Η 27χρόνη διεθνής επέστρεψε στην Αγγλία το 2020 και υπέγραψε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προτού μεταγραφεί το 2023 στην Άρσεναλ. Το όνομά της ωστόσο έγινε ευρέως γνωστό στο EURO του 2022, όταν σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ με τακουνάκι απέναντι στη Σουηδία, στη νίκη της Αγγλίας με 4-0 στον ημιτελικό.

Η πραγματική αναγνώριση βέβαια ήρθε το 2025, μία χρονιά που εξελίχθηκε σε ορόσημο για την καριέρα της, καθώς κατέκτησε το Champions League με τις «Κανονιέρηδες» και λίγους μήνες αργότερα σκόραρε στον τελικό του EURO απέναντι στην Ισπανία, για να ισοφαρίσει σε 1-1 και να στείλει το ματς στην παράταση. Η Αγγλία κατέκτησε τελικά το τρόπαιο στα πέναλτι, με τη Ρούσο να προσθέτει ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο βιογραφικό της.

Λόρεν Τζέιμς

Η Λόρεν Τζέιμς, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει αναδείξει το αγγλικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι αδελφή του Ρις Τζέιμς, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός και είναι αρχηγός της ανδρικής ομάδας της Τσέλσι, με τα δύο αδέλφια να έχουν καταφέρει να πρωταγωνιστήσουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Αν και βρέθηκε στις ακαδημίες της Τσέλσι, το επαγγελματικό της ντεμπούτο το έκανε με την Άρσεναλ σε ηλικία μόλις 16 ετών, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προτού μετακομίσει εν τέλει στους «μπλε» του Λονδίνου το 2021.

Η εξαιρετική τεχνική της κατάρτιση, η ντρίμπλα και η δυνατότητα να αγωνίζεται σε διαφορετικές θέσεις της επίθεσης την καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το «άστρο» της 25χρόνης έλαμψε στο Μουντιάλ του 2023, όταν και ξεχώρισε με τις εμφανίσεις της. Στο EURO του 2025 επέστρεψε στο προσκήνιο, πετυχαίνοντας δύο σημαντικά γκολ απέναντι στην Ολλανδία και βοηθώντας τις «Lionesses» να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.