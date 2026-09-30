Πανιώνιος: Το συγκινητικό βίντεο για τον Κωνσταντίνο Καρέλια

Ο Πανιώνιος διοργανώνει ένα σημαντικό διεθνές τουρνουά βόλεϊ, καθώς εκτός από τις «κυανέρυθρες» και τον ΠΑΟΚ, συμμετέχουν η κάτοχος του Champions League Βάκιφμπανκ και η κάτοχος του CEV Cup, Γαλατασαράι.

Ένα τουρνουά που την πρώτη μέρα και συγκεκριμένα το ματς της Βάκιφμπανκ με τον Πανιώνιο διεξήχθη σε ένα κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας». Πριν ωστόσο το πρώτο σερβίς, αυτό που ξεχώρισε ήταν το συγκινητικό βίντεο στη μνήμη του «Κωνσταντίνου Καρέλια».

Το βίντεο προβλήθηκε στις οθόνες του γηπέδου πριν την έναρξη και των δύο αγώνων και στο τέλος ο κόσμος χειροκρότησε θερμά.