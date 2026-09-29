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Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας»: Μια γιορτή του βόλεϊ σε ένα κατάμεστο γήπεδο
29/09/2026
ΒΟΛΕΙ

Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας»: Μια γιορτή του βόλεϊ σε ένα κατάμεστο γήπεδο

Φώτης Καρακούσης

Σε ένα κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας» Πανιώνιος και Βάκιφμπανκ πήραν μέρος σε μια γιορτή του βόλεϊ που διεξήχθη στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας».

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Η αλήθεια είναι πως μόλις έγιναν γνωστές οι ομάδες που θα συμμετείχαν στο διεθνές τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» όλοι τόνιζαν πως θα χαρούν βόλεϊ, καθώς εκτός του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ συμμετέχουν η κάτοχος του Champions League, Βάκιφμπανκ και η κάτοχος του CEV Cup, Γαλατάσραϊ.

Πανιώνιος

Το θέαμα ήταν δεδομένο, ωστόσο αυτό που έκανε την διαφορά ήταν η παρουσία του κόσμου. Το «Ανδρέας Βαρίκας» γέμισε ασφυκτικά σε μια εργάσιμη ημέρα και για φιλικό αγώνα. Οι φίλοι του Πανιωνίου δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα με τις παίκτριες της Βάκιφμπανκ να μην πιστεύουν στα μάτια τους βλέποντας ένα γεμάτο γήπεδο για ένα φιλικό τουρνουά.

Ένα γεμάτο γήπεδο που εκτός από την αγάπη του κόσμου του Πανιωνίου προς την ομάδα του, δείχνει και την δυναμική που έχει αρχίσει να έχει το βόλεϊ γυναικών, με τους φίλους του αθλήματος να βλέπουν πως οι σύλλογοι επενδύουν όλο και περισσότερο ανεβάζοντας συνεχώς το επίπεδο.

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