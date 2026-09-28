Η Αθήνα υποδέχεται το ευρωπαϊκό βόλεϊ: Η εντυπωσιακή βραδιά πριν από τις μεγάλες μάχες

Η αντίστροφη μέτρηση για το 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» έχει ξεκινήσει και ο Πανιώνιος φρόντισε να δώσει από νωρίς έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι αποστολές των τεσσάρων ομάδων που θα βρεθούν στο τάραφλεξ της Νέας Σμύρνης συναντήθηκαν στο Athens Marriott Hotel, σε ένα δείπνο που αποτέλεσε την πρώτη κοινή τους εκδήλωση πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Πανιώνιος, ΠΑΟΚ, Γαλατασαράι και Βακίφμπανκ βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, με το αγωνιστικό στοιχείο να περνά για λίγο σε δεύτερο πλάνο. Αθλήτριες και μέλη των τεσσάρων αποστολών είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να ανταλλάξουν κουβέντες και να απολαύσουν μια πιο χαλαρή πλευρά της διοργάνωσης.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, με τα χαμόγελα και τις συζητήσεις να κυριαρχούν. Άλλωστε, σε λίγες ώρες οι ίδιες ομάδες θα βρεθούν απέναντι στο γήπεδο, όμως το πρώτο «ραντεβού» δόθηκε μακριά από το φιλέ, σε ένα δείπνο που ανέδειξε και την άλλη πλευρά του αθλητισμού.

Πλέον, όμως, το χαλαρό κλίμα δίνει τη θέση του στη δράση. Το «Κωνσταντίνος Καρέλιας» θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στο «Ανδρέας Βαρίκας», με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Γαλατασαράι και τον Πανιώνιο τη Βακίφμπανκ στην πρώτη ημέρα της διοργάνωσης.

Την επόμενη ημέρα θα ακολουθήσουν οι αγώνες κατάταξης, με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την τελική τους θέση στο τουρνουά.

Οι τέσσερις αποστολές συναντήθηκαν πριν από τη μάχη του γηπέδου και έδωσαν το πρώτο δείγμα μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό διεθνές ραντεβού για το βόλεϊ στη Νέα Σμύρνη.