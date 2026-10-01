Μετά την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση του Athens Open το φετινό καλοκαίρι του 2026, η WTA συμπεριέλαβε επίσημα την Αθήνα στο πρόγραμμα του 2027. Συγκεκριμένα η Αθήνα θα φιλοξενήσει WTA 250 και το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς, την εβδομάδα 12-18 Ιουλίου.

Η Ελλάδα φιλοξένησε το 2025 στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων διοργάνωση ATP, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Έτσι, το περασμένο καλοκαίρι η Αθήνα, στο Stadion Sports Center, διοργάνωσε για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες τουρνουά του WTA Tour. Σε αυτό πήραν μέρος σπουδαίες αθλήτριες από τον παγκόσμιο τένις, αλλά και η Μαρία Σάκκαρη που έφτασε ως το τελικό, αλλά ηττήθηκε εκεί με 7-6(5), 6-3 από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Βρήκαν ευκαιρία και πολλές Ελληνίδες τενίστριες να αγωνιστούν σε μία μεγάλη διοργάνωση μπροστά στο κόσμο και τους συγγενείς τους. Η διοργάνωση αυτή είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, με τους αρμόδιους για το πρόγραμμα της WTA να συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα και ειδικότερα την Αθήνα, και τη νέα σεζόνστη παγκόσμια διοργάνωση του τένις γυναικών.