Οι Ατλάντα Ντριμ αγγίζουν τους τελικούς, 2-0 τις Λίμπερτι

Οι Ατλάντα Ντριμ έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών του WNBA απέναντι στις Νιού Γιόρκ Λίμπερτι, μετά τη νίκη τους με 101-98 στην παράταση.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Μπρούκλιν, όπου οι Ντριμ θα έχουν την ευκαιρία την Παρασκευή να τελειώσουν τη σειρά και να προκριθούν στους τελικούς για πρώτη φορά από το 2013.

Για την Ατλάντα, πρωταγωνίστησαν οι Τζόρνταν Κάναντα και Έιντζελ Ρις, με τις δύο παίκτριες να σημειώνουν από 23 πόντους. Η Ρις είχε επίσης καθοριστική παρουσία στην παράταση, πετυχαίνοντας 6 από τους 13 πόντους της ομάδας της, ενώ έβαλε και τις δύο τελευταίες βολές που έκριναν το παιχνίδι.

Οι Ντριμ αγωνίστηκαν χωρίς την Αλίσα Γκρέι, η οποία δεν κατάφερε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού στο αριστερό χέρι από το πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Από την πλευρά των Λίμπερτι, η Μπριάνα Στιούαρτ ήταν η κορυφαία σκόρερ με 35 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ η Τζόνκουελ Τζόουνς πρόσθεσε 21 πόντους. Ξεχώρισε και η ρούκι Μαρίν Φοτού, η οποία πέτυχε 20 πόντους. η οποία πέτυχε 20 πόντους και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με τρίποντο 10,3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Ωστόσο, στην παράταση οι Ντριμ είχαν καλύτερες επιλογές και πήραν τη νίκη, έχοντας πλέον το πρώτο match point της σειράς.