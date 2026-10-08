Σπέρτος στο Gwomen: «Η Αγγλία ίσως δεν είναι ένα πρότυπο, είναι το πρότυπο»

Μία ημέρα πριν από το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία, ο προπονητής της «γαλανόλευκης» Βασίλης Σπέρτος μίλησε για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στην τεράστια ποιότητα της Αγγλίας, αλλά και στη νοοτροπία και την κουλτούρα που έχουν χτιστεί γύρω από την εθνική ομάδα. Παράλληλα, τόνισε πως το παιχνίδι αποτελεί μία σπουδαία ευκαιρία για τις Ελληνίδες διεθνείς να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε παίκτριες παγκόσμιας κλάσης, χωρίς όμως η Ελλάδα να μπαίνει στο γήπεδο μόνο για την εμπειρία.

«Είναι ένα παιχνίδι που μας γεμίζει ενθουσιασμό»

Έρχεται το μεγάλο παιχνίδι με την Εθνική Αγγλίας, πώς είναι το κλίμα στην ομάδα;: «Θεωρούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που μας δίνει μεγάλη χαρά και έχουμε τεράστιο ενθουσιασμό. Θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι, να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και να αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Αγγλίας.

Το ότι έχει παίκτριες παγκοσμίου επιπέδου είναι πλέον γνωστό σε όλους. Αυτό όμως που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι και εμείς, σαν χώρα, η Ελλάδα, έχουμε κορίτσια τα οποία μπορούν να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις.

Είναι ένα παιχνίδι πρόκληση και για εμάς και πολύ περισσότερο για τα κορίτσια να μπουν μέσα, να το χαρούν και να ζήσουν όλες αυτές τις στιγμές».

«Δεν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι μόνο για να πάρεις εμπειρίες»

Βλέπετε το συγκεκριμένο παιχνίδι ως μία μεγάλη εμπειρία και ένα τεστ για την Εθνική;: «Κάθε παιχνίδι είναι μία βιωματική εμπειρία, και για το σταφ και για τις παίκτριες και γενικά για όλο τον οργανισμό. Από εκεί και πέρα, δεν μπαίνεις ποτέ σε ένα παιχνίδι σκεπτόμενος ότι απλά θα πάρεις εμπειρίες, χωρίς να διεκδικήσεις τη νίκη.

Σίγουρα οι πιθανότητες για να κερδίσουμε μία ομάδα σαν την Αγγλία, μία ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχει φτάσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν είναι κάτι εύκολο.

Από εκεί και πέρα, είναι ποδόσφαιρο. Έχουμε κάποιες πιθανότητες, έχουμε τα δικά μας όπλα και θα διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες μας αναλογούν μέσα στο γήπεδο».

«Η ταυτότητα της ομάδας έχει αρχίσει να αλλάζει»

«Θεωρούμε κι εμείς ότι η ταυτότητα της ομάδας έχει αρχίσει και αλλάζει. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα κορίτσια έχουν κατανοήσει πως πρέπει να κερδίζουν πάντα κάτι από κάθε παιχνίδι.

Οπότε είναι μία ευκαιρία να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι και, αν μας δοθεί η ευκαιρία, να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Αν όχι, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αυτές τις εμπειρίες και να τις χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια».

«Η Αγγλία ίσως δεν είναι ένα πρότυπο, ίσως είναι το πρότυπο»

Θεωρείτε την Εθνική Αγγλίας πρότυπο για τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες;

«Ίσως δεν είναι ένα πρότυπο. Ίσως είναι το πρότυπο.

Και στην οργάνωση και στη λειτουργία, από την Ομοσπονδία της Αγγλίας, αλλά πολύ περισσότερο από το πώς λειτουργεί καθαρά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, η Αγγλία σαν ομάδα είναι πρότυπο.

Δεν σας κρύβουμε ότι οι περισσότερες εθνικές ομάδες, όταν πήγαμε να κάνουμε την κλήρωση για το Nations League και μιλούσαμε με προπονητές και τεχνικούς διεθνών ομάδων, οι περισσότεροι έλεγαν, "Ποια θα είναι η τυχερή ομάδα που θα παίξει με την Αγγλία;"

Εκτός από το ότι έχει παίκτριες παγκοσμίου επιπέδου και πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική βάση, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που κάνει και τον κόσμο που παρακολουθεί το παιχνίδι να αγαπήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα.

Θεωρούμε λοιπόν κι εμείς ότι, σιγά σιγά, με όλη τη δουλειά που κάνουμε από την Ομοσπονδία, το σταφ και τις παίκτριες, μπορούμε να διεκδικήσουμε προκρίσεις και συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις, ώστε να μπούμε κι εμείς σε μεγάλα γήπεδα».

«Απεριόριστος σεβασμός στην προπονήτρια της Αγγλίας»

Πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε την Αγγλία να έχει δώσει τα κλειδιά σε μία προπονήτρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών;

«Καταρχάς, υπάρχει απεριόριστος σεβασμός στην προπονήτρια της Αγγλίας. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα, είναι μία προπονήτρια που έχει δώσει τη δική της φιλοσοφία και αυτή φέρνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ανάγκη ακόμα περισσότερες παρουσίες κορυφαίων γυναικών. Είναι κάτι το οποίο και εμείς στη δική μας χώρα, από τις μικρές εθνικές ομάδες, προσπαθούμε σιγά σιγά να το μεταλαμπαδεύσουμε σαν γνώση και σαν εμπειρία.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο χώρος του ποδοσφαίρου γυναικών να έχει κορίτσια και γυναίκες οι οποίες απαρτίζουν τα σταφ, είτε ως προπονήτριες είτε ως ιατρικό σταφ είτε σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι».

«Ο χώρος χρειάζεται την παρουσία της γυναίκας»

Στην Εθνική Ελλάδας υπάρχουν ήδη γυναίκες στο σταφ.

«Είναι χαρά και τιμή μου. Έχω την Κατρίνα Τιτσιάβανο στο σταφ της Εθνικής ομάδας, η οποία φέτος ανέλαβε και την Εθνική Κ15, το αναπτυξιακό κομμάτι στην Εθνική μας ομάδα.

Συγχρόνως έχουμε στο σταφ τις γιατρούς μας, τις φυσιοθεραπεύτριές μας, οι οποίες μας βοηθούν πάρα πολύ, γιατί η εμπειρία που έχουν και η αλληλεπίδραση που έχουν με τα κορίτσια είναι πάρα πολύ άμεση.

Και από εκεί και πέρα, η Ομοσπονδία είναι σε αυτό το κομμάτι. Σε όλες τις εθνικές μας ομάδες έχουμε προπονήτριες τερματοφυλάκων, προπονήτριες πρώτης ομάδας, προπονήτριες που είναι συνεργάτιδες, γιατί θεωρούμε ότι ο χώρος χρειάζεται την παρουσία της γυναίκας».