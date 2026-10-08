Βάλκιρις: Μία νίκη από τους τελικούς μετά το θρίλερ με τις Έισις

Οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις έκαναν ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τους τελικούς του WNBA. Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο επικράτησε με 83-81 των Λας Βέγκας Έισις και πήρε προβάδισμα 2-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Οι Βάλκιρις είχαν τον έλεγχο για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 17 πόντους. Το παιχνίδι, όμως, εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς οι Έισις επέστρεψαν δυναμικά και έφεραν το ματς στα ίσα λίγο πριν από το τέλος.

Η Γκόλντεν Στέιτ έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και βρήκε λύσεις όταν η μπάλα «έκαιγε». Η Γκάμπι Γουίλιαμς είχε 20 πόντους, ενώ η Τίφανι Χέις ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας με 21 πόντους. Καθοριστική ήταν και η Βερόνικα Μπάρτον, η οποία πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο στα τελευταία λεπτά, δίνοντας ξανά προβάδισμα στις Βάλκιρις.

Για τις Έισις, η Έιζα Γουίλσον προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα της μέσα στο παιχνίδι και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους. Η Λας Βέγκας, ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Έτσι, οι Βάλκιρις βρίσκονται πλέον μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς του WNBA, μόλις στη δεύτερη σεζόν της ιστορίας τους.

Το Game 3 θα γίνει την Παρασκευή στο Λας Βέγκας, με τη Γκόλντεν Στέιτ να έχει την πρώτη της ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά.