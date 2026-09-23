Πανιώνιος: Το πρόγραμμα του Κωνσταντίνος Καρέλιας

Ένα από τα πιο μεγάλα τουρνουά αν όχι το μεγαλύτερο, που έχει διεξαχθεί στην χώρα μας στο βόλεϊ γυναικών, θα λάβει χώρα 29 και 30 Σεπτεμβρίου στο «Ανδρέας Βαρίκας». Ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί την κάτοχο του Champions League, Βάκιφμπανκ, την κάτοχο του CEV Cup Γαλατασαράι και τον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά το πρόγραμμα του «Κωνσταντίνος Καρέλιας» οι «κυανέρυθρες» μα ανάρτησή τους αναφέρουν τα εξής: «Το σπουδαίο φιλικό τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας», που διοργανώνει ο Πανιώνιος, πλησιάζει και η Νέα Σμύρνη ετοιμάζεται να υποδεχθεί σπουδαίες ομάδες και σημαντικές αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.

Ο Πανιώνιος θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους, σε ένα τουρνουά που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα φιλικά ραντεβού.

Στο «Κωνσταντίνος Καρέλιας» συμμετέχουν η Γαλατάσαραϊ, η Βακίφμπανκ, ο Ολυμπιακός και φυσικά ο οικοδεσπότης Πανιώνιος, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου αγωνιστικό πρόγραμμα.

Ο Πανιώνιος, ως οικοδεσπότης της διοργάνωσης, προσκαλεί τον κόσμο του να δώσει δυναμικό «παρών» στο σπουδαίο φιλικό τουρνουά που θα διεξαχθεί στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Μετά το τέλος του τελικού θα ακολουθήσουν απονομές.

Το πρόγραμμα του τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας»:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Γαλατάσαραϊ – Ολυμπιακός (17:00)

Βακίφμπανκ – Πανιώνιος (20:00)

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Τελικός (20:00)».