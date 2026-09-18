Βασιλαντωνάκη στο GWomen: «Θέλω πολύ να κρατάω ένα κύπελλο στο τέλος της σεζόν»

Ο Πανιώνιος γιόρτασε τα 136 χρόνια ιστορίας του στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, με τις ομάδες βόλεϊ γυναικών και ανδρών να δίνουν το «παρών», ενώ μαζί τους εκεί βρέθηκε και το GWomen.

Στο μικρόφωνο μίλησε η ακραία της ομάδας, Ανθή Βασιλαντωνάκη, η οποία έχει διαγράψει μια σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Η διεθνής αθλήτρια μίλησε για τη νέα σεζόν, τον στόχο της κατάκτησης του τίτλου, αλλά και για τη στήριξη των φιλάθλων του Πανιωνίου, την οποία ανυπομονεί να ζήσει και μέσα στο γήπεδο.

136 χρόνια Πανιώνιος, είναι η πρώτη σου χρόνια στον Πανιώνιο και παίζεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από περίπου δέκα χρόνια, πως νιώθεις;

«Όλα μου τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά για τον Πανιώνιο και για την ιστορία του, αλλά και για το πόσο μεγάλος σύλλογος είναι. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνει την καθεμία από εμάς να στοχεύσει ακόμα παραπάνω για τη φετινή χρονιά».

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου με την επιστροφή σου στην Ελλάδα, μετά τον τραυματισμό σου, μετά από περίπου δέκα χρόνια;

«Με φαντάζομαι αποφασιστική δυνατή και να κρατάω ένα κύπελλο που το θέλω πάρα πολύ στο τέλος της σεζόν. Μακάρι να το πετύχω».

Κάτι που θα ήθελες να πεις για την έναρξη της σεζόν;

«Περιμένουμε να έρθετε όλοι για υποστήριξη, υποστήριξη για το άθλημα, υποστήριξη για τον Πανιώνιο, σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη στον αθλητισμό γυναικών και πάμε να γεμίσουμε όλα τα γήπεδα».

Κάτι για την Εθνική Γυναικών και Εθνική Ανδρών για την πορεία τους στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

«Πάρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια. Πραγματικά το άξιζαν και το αξίζουν και, ειλικρινά, μας κάνουν περήφανους. Εύχομαι ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Και για τους άντρες, παιδιά, πάμε! Έχει πολύ ψηλό ταβάνι εκεί στην Ιταλία!».