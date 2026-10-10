WBL1: Εννέα χρόνια μετά, το απόλυτο ντέρμπι των αιωνίων του Βορρά επιστρέφει!

Είναι γεγονός. Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ γυναικών επιστρέφει. Εννέα χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση στην κορυφαία κατηγορία, ΠΑΟΚ και Άρης διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στην Α1 Γυναικών, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Women's Basketball League (WBL1).

Ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Δύο ιστορικοί σύλλογοι, δύο ομάδες με τη δική τους διαδρομή και μια αντιπαλότητα που ξεπερνά τα όρια των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Ένα ντέρμπι που έλειψε από την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη και επιστρέφει σε μια χρονική στιγμή που το μπάσκετ γυναικών της πόλης έχει κάθε λόγο να χαμογελά.

Η επιστροφή του Άρη στην Α1, μετά την αήττητη πορεία του στην Α2 Βορρά τη σεζόν 2025-2026, δίνει ξανά ζωή σε μία από τις πιο ιδιαίτερες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ γυανικών. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά στη μεγάλη κατηγορία, εκπροσωπώντας διαχρονικά το ασπρόμαυρο χρώμα στο κορυφαίο επίπεδο.

Και κάπως έτσι, εννέα χρόνια μετά, το ντέρμπι των αιωνίων του Βορρά επιστρέφει εκεί όπου ανήκει.

Το ταξίδι στο παρελθόν και η τελευταία συνάντηση

Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της αναμέτρησης, αξίζει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, στη σεζόν 2016-2017. Τότε ήταν η τελευταία φορά που ΠΑΟΚ και Άρης βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Α1 Γυναικών, πριν η πορεία των δύο ομάδων ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους.

Εκείνη τη χρονιά, ο Άρης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στη 10η θέση, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στην Α2 Εθνική, μαζί με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και την Τερψιθέα Γλυφάδας.

Για τον Άρη, ο υποβιβασμός ήταν ένα δύσκολο κεφάλαιο, καθώς ένα ιστορικό τμήμα του ελληνικού μπάσκετ γυναικών έπρεπε να βρει ξανά τον δρόμο του προς την κορυφή. Οι επόμενες χρονιές έφεραν διακυμάνσεις, αλλαγές κατηγορίας και προσπάθειες ανασυγκρότησης. Ωστόσο, η ιστορία του συλλόγου δεν περιορίζεται σε μία θέση στη βαθμολογία ή σε έναν υποβιβασμό.

Χρειάστηκαν χρόνια προσπάθειας, μέχρι ο Άρης να επιστρέψει εκεί όπου θέλει να βρίσκεται. Και η επιστροφή του, μάλιστα, ήρθε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από μια αήττητη πορεία στην Α2 Βορρά τη σεζόν 2025-2026, η οποία του έδωσε το εισιτήριο για την Α1.

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει αντίδραση, ο Άρης επιστρέφει με φιλοδοξίες

Το φετινό ντέρμπι βρίσκει τις δύο ομάδες σε διαφορετική αφετηρία, αλλά με κοινό στόχο να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ, που ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-2026 στην 8η θέση της Α1, θέλει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να βρει ρυθμό στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η πρεμιέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε, καθώς γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 91-52 στην Αθήνα.

Πλέον, η αναμέτρηση με τον Άρη αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση. Ένα τοπικό ντέρμπι έχει πάντα τη δική του δυναμική, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία και τα αποτελέσματα που έχουν προηγηθεί. Για τον Δικέφαλο, είναι μια ευκαιρία να αντιδράσει, να βγάλει ενέργεια στο παρκέ και να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη, έχοντας παράλληλα τη σημασία της αναμέτρησης ως επιπλέον κίνητρο.

Στην απέναντι πλευρά, ο Άρης επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία με φιλοδοξίες και την επιθυμία να αποδείξει πως η άνοδός του δεν ήταν απλώς ένας στόχος που επιτεύχθηκε, αλλά η αρχή μιας νέας πορείας. Η αήττητη παρουσία του στην Α2 έδωσε ώθηση στην ομάδα, η οποία καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Α1.

Και ποιο καλύτερο παιχνίδι για να μετρήσει τις δυνάμεις του από ένα ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ;

Με πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία αθλητριών που έχουν συνδέσει την πορεία τους με τα αναπτυξιακά τμήματα των δύο συλλόγων.

Στην πλευρά του ΠΑΟΚ βρίσκεται η Ελένη Μπουτσούκη, η οποία έχει περάσει από τις υποδομές του συλλόγου, γνωρίζοντας από μέσα το περιβάλλον και τη φιλοσοφία του Δικεφάλου.

Στον Άρη συναντάμε τις αδελφές Καλλιόπη και Έλενα Μιχαηλίδου, οι οποίες έχουν επίσης περάσει από τα αναπτυξιακά τμήματα του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στο τμήμα των νεανίδων ακθλςω και από την ομάδα γυναικών, αλλά και τη Βιβή Ιγγλέζου, η οποία έχει τη δική της διαδρομή στις υποδομές του Άρη, έχοντας κατακτήσει και πρωταθλήματα σε επίπεδο κορασίδων ενώ αγωνίστηκε και τις προηγούμενες χρονιές στην Α2 στην ομάδα όπου και κατέκτησαν την άνοδο.

Τέτοιες παρουσίες δίνουν μια επιπλέον διάσταση στην αναμέτρηση. Πίσω από τις φανέλες και τα χρώματα υπάρχουν διαδρομές, εμπειρίες και χρόνια δουλειάς στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Αθλήτριες που μεγάλωσαν μέσα από τις ακαδημίες, έμαθαν το άθλημα στις υποδομές και τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο ενός ντέρμπι που έχει ξεχωριστή θέση στο μπασκετικό ημερολόγιο της πόλης.

Γιατί το μπάσκετ γυναικών δεν είναι μόνο οι αγώνες της μεγάλης κατηγορίας. Είναι και οι ακαδημίες, οι άνθρωποι που επενδύουν στα νέα κορίτσια και οι αθλήτριες που κουβαλούν μαζί τους την ιστορία των συλλόγων τους.

Ένα ντέρμπι που έλειψε από την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη έχει μάθει να ζει για τα ντέρμπι. Και όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ και Άρη, η συζήτηση δεν περιορίζεται ποτέ αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Η ιστορία, η αντιπαλότητα, η περηφάνια και η επιθυμία για τη νίκη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε συνάντησης των δύο συλλόγων.

Στο μπάσκετ γυναικών, ωστόσο, αυτή η αναμέτρηση έλειψε για πολλά χρόνια από το πρόγραμμα της Α1. Η απουσία του Άρη από τη μεγάλη κατηγορία στέρησε από το πρωτάθλημα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπικά ντέρμπι του Βορρά.

Τώρα, οι δύο ομάδες βρίσκονται ξανά στο ίδιο επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την παρουσία του στην Α1, ο Άρης επιστρέφει έπειτα από μια επιτυχημένη χρονιά στην Α2 και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει ξανά μια αναμέτρηση με ξεχωριστή σημασία.

Εννέα χρόνια ήταν πολλά. Το ΠΑΟΚ – Άρης στο μπάσκετ γυναικών επιστρέφει και η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη έχει ξανά το δικό της μεγάλο ραντεβού στην Α1 Γυναικών.